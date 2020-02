Hidvéghi: Európának le kell zárnia a határait

Olyan helyzet állt elő, amikor Európának a sarkára kell állnia: le kell zárni a határokat az illegális bevándorlók előtt – jelentette ki Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő az M1 péntek esti műsorában.



Hidvéghi Balázs azt is megjegyezte, hogy erre a helyzetre most a koronavírus-járvány is „rátesz egy lapáttal”. A képviselőt arról kérdezték, hogy Törökország úgy döntött, tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriaiakat.

„Európa nem válhat kiszolgáltatottá ebben a helyzetben” – fogalmazott a politikus, hozzátéve: „elég baj”, hogy korábban Európa több vezetője olyan félreérthető, rossz üzeneteket küldött Afrika és a Közel-Kelet felé, hogy „lehet Európába beutazni”.

Magyarország szembement ezzel a rossz politikával és azt is bebizonyította, hogy a határokat meg lehet védeni – hangsúlyozta. Az a helyes megoldás, ha azokat az országokat, régiókat segítjük, ahol a probléma van – mondta Hidvéghi Balázs, példaként említve, ahogy Magyarország is segít a Hungary Helps programon keresztül. Ezt kell folytatni európai uniós szinten is – fűzte hozzá.

A képviselő kitért arra is, hogy különbséget kell tenni menekültek és gazdasági bevándorlók között. A gazdasági bevándorlás kérdésében pedig tiszteletben kell tartani a tagállami döntéseket – mondta, megjegyezve: a magyar emberek többször is egyértelművé tették, hogy nem kérnek a gazdasági bevándorlókból.

A politikust kérdezték arról a napokban az Európai Tanácsnak küldött levélről is, amelyet az Európai Parlament öt frakciójának, köztük az Európai Néppártnak a vezetője írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, sürgetve a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását.

Erre reagálva Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: „politikai boszorkányüldözést” folytatnak Magyarország ellen; „állunk minden vita elé”. Megerősítette: ők is azt szeretnék, ha minél gyorsabban véget érne az eljárás.