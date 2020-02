A DK átcsoportosítana a kormányzati kommunikáció forrásaiból a védekezésre

A Demokratikus Koalíció 24 milliárd forintot csoportosítana át a koronavírus elleni védekezésre a kormányzat kommunikációs forrásaiból. Ezt Oláh Lajos országgyűlési képviselő közölte pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus a G7.hu hírére utalva azt mondta, hogy az állam kommunikációs jellegű megrendeléseit összefogó Nemzeti Kommunikációs Hivatal 50 milliárd forintos, kétszer meghosszabbítható keretszerződést írt alá, ami számításai szerint 150 milliárd forint elkülönítését jelenti „kormányzati propagandára”.

Oláh Lajos, aki külön hangsúlyozta, hogy nem akar pánikot kelteni, közölte: a Fidesz a „propagandapénzekből hosszú évek óta harcol kitalált ellenségekkel”, de most lehetősége van arra, hogy valós ellenféllel vegye fel a küzdelmet.

A DK azt javasolja, hogy a 24 milliárd forintból tájékoztassák a lakosságot a legfontosabb tennivalókról, és készítsék fel a közintézményeket, iskolákat, kollégiumokat, idősotthonokat, óvodákat és kormányhivatalokat a védekezésre – mondta.

Újságírók kérdezték a politikust arról, hogy mit tesznek a klímavédelem érdekében a DK képviselői. Oláh Lajos azt felelte, hogy ő törvényjavaslatban kezdeményezte az illegális hulladéklerakással szembeni erőteljes fellépést és a műanyag zacskók betiltását.

Hozzátette: azt is javasolta, hogy fordítsák a társasházak szigetelésére a paksi bővítésre szánt pénzt, de indítványait a kormánypárti képviselők elutasították. Több hasonló javaslatot nyújtottak be az elmúlt időszakban a DK más képviselői is – közölte Oláh Lajos.