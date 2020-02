Hidvéghi: A Fidesz támogatja a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását

A Fidesz és a magyar kormány támogatja az Európai Unióban Magyarország ügyében folyó, 7-es cikk szerinti eljárás felgyorsítását, annak mielőbbi befejezése érdekében – közölte Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő kedden Budapesten újságírókkal.

A kormánypárti politikus annak a levélnek az apropóján nyilatkozott, amelyet az Európai Parlament öt frakciójának, köztük az Európai Néppártnak a frakcióvezetője írt Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének, sürgetve a 7-es cikk szerinti eljárás gyorsítását.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: korábban a Fidesz EP-képviselői, illetve a kormány politikusai is szorgalmazták a Magyarország ellen folyó politikai boszorkányüldözésnek a mielőbbi lezárását, amelyet a 7-es cikk jelent

Mint korábban, úgy most is, a Fidesz képviselői állnak minden tárgyalás, vizsgálat elé, ám elutasítják a kettős mércét és szeretnék, ha az eljárást minél hamarabb lezárná az Európai Tanács – szögezte le.

Ugyanakkor – folytatta – a Fidesz képviselői elutasítják a levél másik követelését, amely arról szól, hogy vonják be a tanácsi eljárásba az Európai Parlamentet is. Ez indokolatlan és ellentétes az európai szerződéssel is, mert az EP szerepe az eljárásban véget ért akkor, amikor a Sargentini-jelentésről szavazott a testület – fűzte hozzá.

Úgy vélekedett: ez a követelés annak a régóta meglévő törekvésnek a része, amelynek keretében az EP folyamatosan tágítani kívánja a hatáskörét. Kifejezte meggyőződésüket, miszerint politikailag elfogult, részrehajló módon indult eljárás zajlik.

Ugyanakkor a levél mögött az a bevándorláspárti törekvés áll, hogy folyamatosan nyomást gyakoroljanak azokra az országokra – például Magyarországra, illetve a magyar kormányra -, amelyek elutasítják a bevándorlást – mondta Hidvéghi Balázs.

Arról is szólt, hogy az Európai Néppárt megosztott mind a Lengyelország, mind a Magyarország ellen folyó, 7-es cikk szerinti eljárás megítélésének kérdésében. Ezt a megosztottságot erősíti az a lengyel belpolitikai feszültség is, amely abból adódik, hogy a legnagyobb lengyel ellenzéki párt a Európai Néppárt tagja, a kormánypárt pedig egy másik EP-frakcióban politizál – fűzte hozzá.

Továbbá miközben egyes tagpártok támadják, számos néppárti tagpárt támogatja a Fideszt – hívta fel a figyelmet Hidvéghi Balázs.