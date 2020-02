A Jobbik Pártalapítványnál is tisztogatásba kezdett Jakab Péter

Nem cáfolták az elmúlt másfél napban a főszereplők azt a sajtóhírt, hogy a Jobbik pártalapítványánál is tisztogatásba kezdett Jakab Péter, a párt új elnöke. Szabó Gábor korábbi pártigazgatónak és több viszonylag ismert országgyűlési képviselőnek is távoznia kellett az alapítvány vezetéséből. Vélhetően azért, mert nem Jakab Péter emberei voltak. A belső bosszúhadjárat miatt már a héten kilépett egy képviselő a Jobbikból. Bencsik János arra is panaszkodott, hogy az új elnök a baloldalnak akar megfelelni – hangzott el az M1 Híradójában.