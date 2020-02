Tóth Bertalan: Senki ne tekintse az MSZP-t a lábtörlőjének

Senki sem tekintheti lábtörlőjének az MSZP-t. Ezt mondta a párt elnöke azután, hogy tegnap váratlanul két fővárosi polgármester is bejelentette: kilépnek az MSZP-ből és csatlakoznak a DK-hoz. Tóth Bertalan most Gyurcsány Ferencre utalva azt mondta: a közös ellenzéki politikát nem segíti az, ha valaki az MSZP kifosztására építi személyzeti politikáját. A kilépőkkel kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: néhány ember örömlányos mentalitása nem zavarja. Reagált az ügyre Gyurcsány Ferenc is. Közösségi oldalán azt írta: ezek valószínűleg nem könnyű napok az MSZP számára – hangzott el az M1 Híradójában.