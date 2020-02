Origo: Többen is uzsorakölcsönt vehettek fel azok közül, akiknek pénzt ítélt meg a bíróság

Egyelőre sikertelenül próbál kommunikálni Gyöngyöspata önkormányzata azokkal a romákkal, akiknek iskolai szegregáció miatt kártérítést ítélt meg a bíróság. A város polgármestere azt mondta: eddig mindössze három érintett jelezte, hajlandó egyeztetni arról, hogy a kártérítést nem pénzben, hanem valamilyen oktatás formájában kapják meg. Az Origo közben arról írt, hogy több érintett is uzsorakölcsönt vehetett fel az ítélet után. A pert kezdeményező, Soros György által támogatott szervezet képviselői ugyanis azt mondták nekik, hogy a pénzt biztosan megkapják – hangzott el az M1 Híradójában.

A gyöngyöspatai Nekcsei Demeter Általános Iskola 2020. január 21-én. (Fotó: MTI/Komka Péter)

Oktatás helyett mindenképpen pénzre van szükségük – ezt nyilatkozták korábban az M1-nek többször is a gyöngyöspatai romák. A Hír Tv-nek is hasonlóképpen beszéltek a helyiek. Egy családnak összesen 4 millió hatszázezer forintot ítélt meg a bíróság.

Gyöngyöspatán azután robbant ki a konfliktus, hogy a Debreceni Ítélőtábla tavaly úgy döntött, 100 milliós kártérítést ítél meg helyi romáknak, iskolai szegregáció miatt. A kormány azt javasolta, hogy pénzbeli kártérítés helyett képzést kapjanak az érintettek, de ezt egyelőre elutasították, mondván, mindenképpen a pénzt akarják.

Kiderült ugyanis, hogy sokan a kártérítést már előre elköltötték – erről írt az Origo. A lap úgy tudja, többen a másodfokú ítélet után hitelt vettek fel uzsorásoktól. Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány nevű Soros Györgyhöz köthető szervezet képviselői ugyanis azt mondták nekik, hogy a pénzt most már biztosan meg fogják kapni.

Közben a romák mégsem tolonganak az önkormányzat irodája előtt. Gyöngyöspata polgármestere elmondta: az érintettek elenyésző számban jeleztek vissza, hogy a pénzbeli kártérítéssel vagy az oktatással, továbbképzésekkel kívánnának élni. Hevér Lászlóné arról is beszélt: az önkormányzat folyamatosan próbál kommunikálni az érintettekkel, sikertelenül.

„A tankerület és az önkormányzat megkereséssel élt a felperesek felé, abban az ügyben, hogy a kártérítést esetleg természetben, oktatás formájában tudnánk biztosítani számukra, és kértük, hogy jelezzék, vissza, hogy ki hajlandó ebbe az egyeztetésbe belemenni, még nagyon kevés, 3 megkeresés jött ezzel kapcsolatban vissza, hogy hajlandóak az egyeztetésre” – mondta Hevér Lászlóné, Gyöngyöspata polgármestere.

A fizetési határidő egy hónapja járt le azonban sem a gyöngyöspatai önkormányzat, sem a tankerület nem tudta kifizetni a roma családoknak megítélt kártérítés rá eső részét, mert nincs ennyi pénzük.

A városvezetés most arra vár, hogy a Kúria döntsön arról a felülvizsgálati kérelemről, amely lehetőséget adna arra, hogy a korábban elkülönítve oktatott roma tanulókat oktatás formájában kárpótolják. A Kúria hétfőn közleményben jelentette be, hogy várhatóan áprilisban hoznak határozatot az ügyben.

Előtte azonban a magyar állampolgárok is elmondhatják véleményüket. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanis a múlt héten jelentette be, hogy a március közepén induló új nemzeti konzultációban szerepel majd a gyöngyöspatai kártérítéshez kapcsolódó kérdés is.

A címlapfotó illusztráció.