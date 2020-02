Jobbik: Meg kell építeni a korábban megígért börtönöket

A Jobbik arra szólította fel a kormányt, hogy építse fel a korábban megígért büntetés-végrehajtási intézményeket.

A párt országgyűlési képviselője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 2016-ban a kormány készítette elő és nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, ami lehetőséget adott a „börtönbizniszre”.

Gyüre Csaba kiemelte, hogy a Jobbik nemmel szavazott az indítványra. Hangsúlyozta, hogy az akkori vitában felhívták a kabinet figyelmét arra, hogy egyrészt új börtönökre van szükség, másrészt nem az elítélteknek, hanem elsősorban az áldozatoknak kell kártérítést fizetni. A kormány ígéretet is tett nyolc büntetés-végrehajtási intézmény létrehozására, de ennek beváltásával azóta is adós – közölte.

A politikus azt mondta, hogy a kabinet most a kommunikáció és a propaganda területén akarja learatni a „börtönbiznisz” hasznát. Jól járhatnak az elítéltek is, ugyanis a börtönviszonyokat rendezni készülő, jelenleg is a parlament előtt fekvő javaslat alapján 2020. szeptember 30-ig meg kell szüntetni a büntetés-végrehajtási intézmények túlzsúfoltságát – tette hozzá.

A képviselő úgy számolt, hogy a kabinet ennek a kitételnek csak akkor tud megfelelni, ha vagy börtönöket épít vagy szabadon bocsát körülbelül háromezer rabot.

Kérdezték arról, hogy a kereszténydemokrata Vejkey Imre a csütörtöki parlamenti vitában azt mondta, itt az idő, hogy elgondolkodjanak az Európai Emberi Jogi Egyezmény „felmondásáról, vagy legalább bizonyos pontjainak felfüggesztéséről”.

Gyüre Csaba azt felelte, ebben az ügyben a KDNP és Mi Hazánk van egy véleményen. Hangsúlyozta, hogy a Jobbik nem támogatja az elképzelést, mert ők úgy gondolják, hogy miközben meg kell felelni a társadalmi elvárásoknak az emberi jogi normáknak is érvényesülniük kell.

Más témában kérdezték arról, hogy Bencsik János szerdán a Jobbikból és a párt országgyűlési képviselőcsoportjából is kilépett.

Gyüre Csaba azt mondta, személy szerint nagyon sajnálja a döntést. Hozzátette, nem gondolja, hogy a frakció más tagjától hasonló lépést lehetne várni. Azt is kijelentette: Jakab Pétert törvényesen választották meg a Jobbik elnökének, ezt mindenkinek „kutya kötelessége” tudomásul venni és elfogadni.