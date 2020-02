Jávor Benedek nem kér bocsánatot Novák Katalintól

„Imádkozom azért, hogy ne legyen kavarodás a meghívókban, és nehogy véletlenül Novák Katalin egy unga bunga parti közepén találja magát a keresztény családi értékekről szóló beszélgetés helyett” – sértegette két hete a Silvio Berlusconival tartott megbeszélését követően Jávor Benedek a család- és ifjúságügyért felelős államtitkárt, Novák Katalint.

Novák Katalin, a Fidesz külügyekért is felelős alelnöke a főpolgármesternek írt nyílt levélben kérte ki magának a párbeszédes politikus „primitív” üzenetét. Az államtitkár egyúttal felszólította Karácsony Gergelyt, hogy határolódjon el párttársától és hívja vissza brüsszeli tisztségéből.

Novák Katalint a Mindennapok Női Szemmel Egyesület vette védelmébe és online petíciót indítottak Jávor Benedek leváltásáért. Karácsony Gergely azóta hallgat a témában, akárcsak helyettese, az MSZP-s Tüttő Kata.

A főváros brüsszeli képviseletét ellátó Jávor Benedek Twitter-oldalán még mindig megtalálható a sértő bejegyzés.

I pray for not mixing up the invitations accidently, so that she finds herself in the heart of a bungabunga party instead of an exchange of views on christian family values.

HU state secretary for family issues Katalin Novak’s visit to Silvio Berlusconi.#omg #bungabunga pic.twitter.com/uPceIjrsd7

— Jávor Benedek (@javorbenedek) February 5, 2020