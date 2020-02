Minden korábbinál több elektromos autót adhatnak el idén

Minden korábbinál több elektromos autót adhatnak el ebben az évben Magyarországon – vélik kereskedők. Ez durván háromezer kocsit jelenthet, ami azért még mindig egy aprócska szelet a három-három és fél milliós járműparkban. Az autós szakma képviselői szerint akkor lehetne felpörgetni az eladásokat, ha legalább a duplájára emelkedne a jelenleg másfél millió forintos állami támogatás, további töltők épülnének és az elektromos autóknak is még sokat kellene fejlődniük technikailag – hangzott el az M1 Híradójában.

Elektromos autók töltődnek (Fotó:MTI/Czeglédi Zsolt)

Élete álma teljesült Topa Jenőnek, amikor átvette teljesen elektromos autóját. Ő volt az első, aki kormányzati segítséggel vásárolta meg környezetbarát járművét. Azóta már több ezren követték példáját, annak köszönhetően, hogy kormány 2016 októberében elindította támogatási programját. A támogatás sikerét bizonyítja, hogy a régióban Magyarországon értékesítik a legtöbb környezetbarát gépkocsit. Tavalyelőtt körülbelül nyolcezer elektromos autó volt forgalomban, a múlt évben ennek csaknem duplája.

A miniszterelnök a hétvégi évértékelő beszédében is beszélt a támogatási program kiterjesztéséről, és az autósszakma arra számít, hogy a mostaninál sokkal gyorsabb és rugalmasabb megoldásokat vezetnek be.

„Az lenne a szerencsés, ha a most meglévő árkülönbség minél hamarabb eltűnne az elektromos és a hagyományos meghajtású modellek között. Ehhez, a mostani másfélmilliós támogatást jelentősen növelni kellene” – mondta Tóth Zoltán, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

Markó Zoltán, a Duna Autó Zrt. kereskedelmi igazgatója szerint az idei egy kiugró év lehet, mivel egyrészt minden gyártó megjelenik a szigorodó emissziós normák miatt új termékekkel, nagyobb hatótávú termékekkel.

Az elektromos autók eladását segíti az is, hogy már mintegy 700 töltőállomás működik az országban, ez idén tovább növekszik, hiszen a kormány az önkormányzatoknak pályázatot írt ki elektromos töltőállomások létesítésére. Emellett bevásárlóközpontokban, irodaházakban, közterületi parkolókban is elindulnak ilyen jellegű fejlesztések. A Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetsége elnöke a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy a technológiai fejlődés is csökkenti a zöld autók árát.

„Kilowattonként az energia ára, amit tárol az akkumulátor, 100 dollár környékére esett vissza, ez valamikor ezer dollár felett volt”. Hozzátette, látható, hogy egy nagyon jelentős árcsökkenés van, ezenkívül új technológiájú akkumulátorok fejlesztése is zajlik – mondta Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke.

Autókereskedők szerint, egy hatékony támogatási rendszernek és a bővülő villámtöltőknek köszönhetően már idén háromezernél is több elektromos autó találhat gazdára. Ez a szám a következő években a technikai fejlődés következtében akár meg is triplázódhat.

A címlapfotó illusztráció.