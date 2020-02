Jakab Péter: Soros Györgynek minden joga megvan ahhoz, hogy úgy költse el a pénzét, ahogy akarja

Soros Györgynek minden joga megvan ahhoz, hogy úgy költse el a pénzét az országban, ahogy akarja – ezt nyilatkozta Jakab Péter, a Jobbik új elnöke a The Guardiannek. A brit napilapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a Jobbik már nem az a párt amelyik volt, maga mögött hagyta antiszemita múltját. A The Guardian szerzője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a Jobbik pálfordulását fenntartásokkal kell kezelni, szerinte ugyanis maga Jakab Péter is számtalan alkalommal tett korábban antiszemita kijelentéseket – hangzott el az M1 Híradójában.