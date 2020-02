Ellenzéki összefogás: a felszín alatt a víz nagyon zavaros

A DK elnöke az egész baloldal vezetőjének tekinti magát, ám beszéde és tervei nem váltottak ki a többi pártban osztatlan lelkesedést.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke és a párt vezetői a Himnuszt éneklik a pártelnök 16. évértékelő beszéde után Budapesten, a Sofitel Hotelben. Mellette Vadai Ágnes, a DK alelnöke, Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc felesége, a DK európai parlamenti (EP) képviselője, az EP alelnöke, Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke, a DK európai parlamenti képviselője, Kolber István, a párt országos tanácsának elnöke, a Demokratikus Koalíció Új Köztársaságért Alapítványa kuratóriumi elnöke, Gy. Németh Erzsébet, a párt elnökségi tagja, Varju László, a DK alelnöke, László Imre, a párt elnökségi tagja. Balról Ara-Kovács Attila, a DK elnökségi tagja, a párt EP-képviselője, Oláh Lajos, a DK parlamenti képviselője, Vágó István, Avarkeszi Dezső és Ráczné Földi Judit, a párt elnökségének tagjai (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Vagy együtt győzünk, vagy sehogy! – ezt mondta hétvégén Gyurcsány Ferenc a hétvégén tartott évértékelő beszédében a baloldali pártokra utalva. A Demokratikus Koalíció (DK) elnöke feltette azt a kérdést is, hogy akik nem bírják egymás szagát a kampányban, hogyan fogják majd kormányon.

Ez egy fontos felvetés, mivel legutóbb Jakab Péter, a Jobbik újdonsült elnöke beszélt arról egy kiszivárgott hangfelvételen, hogy nehéz volt leülni egy asztalhoz azokkal, akik ellen létrejöttek, mert –ahogy fogalmazott – a Jobbik a tolvajok ellen jött létre.

A DK új lendülettel próbál megjelenni

A DK a legutóbbi megmérettetéseken sokkal jobban szerepelt, mint korábban, érezhetően megerősödtek. Azonban felvetődik, hogy mennyire számítanak új erőnek, hiszen személyüket, legalábbis a meghatározó neveiket tekintve, olyan korábbi szocialista politikusokat is látunk a soraikban, vagy például a pártelnök is maga korábban a szocialista színekben vezette az országot évekig. A DK ugyan egy új lendülettel próbál megjelenni, és ez némi támogatottságbeli növekedést is hoz számukra, azonban még mindig a régi arcokkal próbálnak politizálni. Gyurcsány Ferenc valóban a többi ellenzéki pártelnöktől vagy vezetőtől eltérően elsőként felvállalta , hogy az ellenzék atyjaként kíván fellépni, és így a saját szárnyai alá venni mindenkit – mondta el Palóc André a Századvég elemzője a Kossuth Rádió Napközben című műsorában.

Gyurcsány Ferenc azt nyilatkozta, hogy nem szeretne a következő kormánynak a sem a kormányfője, sem a tagja lenni. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy bár ő nem szeretne, de a felesége, akit tudatosan építenek erre a szerepre, szánja őt oda, hogy ő vezesse a következő kormányt. Jelen pillanatban ennek lehet létjogosultsága is, mivel a DK valóban a legjelentősebb ellenzéki erő. Gyurcsány Ferenc a legkarizmatikusabb, legkarakteresebb arc az ellenzéki oldalon – fejtette ki az elemző.

Az összefogást nagyon sok helyről szorgalmazzák. Van egy MSZP-s álláspont, amely szerint kell egy közös lista, ezzel szemben

a Jobbik két listában gondolkodik.

A DK és az MSZP, mint régi pártok, illetve új pártokként az LMP, a Momentum és a Jobbik képviselnék a másik listát.

„Az MSZP-nek az álláspontja érthető, mert egy olyan párt, amely folyamatosan gyengül és küszködik, hogy még fenn tudjon maradni. Nyilvánvalóan nem érdekelt abban, hogy bármilyen külön listán legyenek, hiszen akkor veszélybe kerülne az ő listás pozíciójuk” – hangsúlyozta Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója.

A Jobbiknak ideje már döntenie, hogy akkor hogyan is vélekedik arról, hogy Gyurcsány Ferenccel és a szocialistákkal közös értéket vagy értékközösséget tud-e vállalni és alkotni.

„A nyilvánosság előtt mindannyian az összefogást pártolják, nem azért, mert egyébként ők egy ideológiai közösségben lennének, hanem mert annyi ideig mondták már a választóknak, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy legyőzzék a Fidesz–KDNP szövetségét, hogy most már nem is tudnak ebből kihátrálni” – tette hozzá.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke 16. évértékelő beszédét tartja Budapesten (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Gyurcsány Ferenc hosszú idők óta a legelutasítottabb politikus a palettán

Megjegyezte, a felszín alatt a víz nagyon is zavaros. Nem csak a technikai kérdésekben, hogy egy lista legyen, vagy külön lista legyen, hiszen ezeket a pillanatnyi erőviszonyok és érdekek befolyásolják. Például, ha az LMP átvinné az öt százalékos támogatottságot, akkor egyből önálló listára szeretnének kerülni. Ellentétben, ha ebben a függő státuszban maradnának bizonytalanná válna, hogy bejutnak-e a parlamentbe, így a közös listát fogják szorgalmaznák.

Hangsúlyozta, a felszínen mindenki az összefogás híve. „Mindegyik politikai erő a saját pecsenyéjét is sütögeti, ennek példája Gyurcsány Ferenc, aki az összefogásnak egyfajta katalizátoraként kíván fellépni. Számára a legfontosabb a saját hatalmi ambícióinak a kielégítése”.

Az ellenzéki vezetők egy jelentős részét a Fidesz–KDNP iránti gyűlölet tartja össze,

és sokkal inkább gyűlölik együtt a Fidesz–KDNP-t, mint amennyire a saját politikai irányukat szeretnék a választók elé tárni, vagy a saját elképzelésüket az ország jövőjéről– fogalmazott Palócz André.

Jakab Péter frakcióvezető, a Jobbik újonnan megválasztott elnöke és Gyöngyösi Márton elnökhelyettes (Fotó: MTI/Soós Lajos)

„Gyurcsány Ferenc, aki hosszú idők óta a legelutasítottabb politikus a palettán, ő az ellenzéknek a vezetője. Miközben a Jobbik, aki antiszemitizmussal és rasszizmussal mászott fel a politikai létrán, most ő kéri számon a gyűlöletkeltést a Magyarország kormányán. Ez is azt mutatja, hogy milyen meghasonlott állapotban van a Jobbik. A politikához sok minden kell, erőforrások, karakteres arcok, de hogyha egy párt mögött nincs egyenes és tömören megfogalmazható gondolatiság, ideológia, az középtávon sem lehet életképes ”– fejtette ki Kovács István.