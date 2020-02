A Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram segítheti a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését

A külföldi egyetemi hallgatók fogadása elősegíti a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a magyar-tunéziai kapcsolatok megerősítését a jövőben – közölte a Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum felsőoktatási ösztöndíjprogramért felelős államtitkár kedden Budapesten.

Pacsay-Tomassich Orsolya a Stipendium Hungaricum programban részt vevő hallgatók előtt szólalt fel a tunéziai nagykövetség és a magyar külügyi tárca közös kulturális rendezvényén, az ELTE Bölcsészettudományi Karán.

Kiemelte, hogy a Magyarország és Tunézia közötti viszonyt a stabilitás és a folytonosság jellemzi minden tekintetben, a politika, a gazdaság és a kultúra területén is, növekszik a kétoldalú kereskedelem volumene, s az ösztöndíjban részesülők jövőbeli hozzájárulásai is új lendületet adhatnak majd ennek az együttműködésnek.

„Fiatal szakértőkként az önök mély elkötelezettsége Magyarország mellett óriási előnyt fog jelenteni az országaink közötti még erősebb szakmai, tudományos, gazdasági és politikai kapcsolatok kiépítésében” – fogalmazott a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.

„A keleti és déli nyitásra vonatkozó külkapcsolati és külgazdasági stratégiánkkal összhangban Magyarország anyagi és intellektuális forrásokat ruházott be számos országban, köztük Tunéziában is. Befektettünk a fiatalok oktatásába, partnereink jövőjébe. Ezen erőfeszítések a magyar diákok számára is megtérülnek. Az angol nyelven elérhető egyetemi kurzusok mennyisége és minősége, a nemzetközi hallgatókkal való kapcsolatok építése előttük is temérdek lehetőséget nyit meg a karriercéljaik elérésében” – hangsúlyozta az államtitkár.

A Stipendium Hungaricum program oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését, minőségfejlesztését, erősítse a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatait, növelje a felsőoktatási intézménynek kulturális sokszínűségét és népszerűsítse a világban a versenyképes magyar felsőoktatást.

Magyarország és a partnerországok oktatásért felelős minisztériumai közötti nemzetközi megállapodások alapján az egyes partnerországok meghatározott számú kvótára jelölhetnek leendő hallgatókat Stipendium Hungaricum ösztöndíjra. A hallgatók a megállapodásban rögzített tudományterületeken, rész- vagy teljes képzésen vehetnek részt alap-, mester- vagy doktori szinten és felsőoktatási előkészítő tanulmányokon, ha felvételt nyernek az adott intézmény képzésére.

A program célja az is, hogy megalapozza az itt végzett külföldi hallgatók személyes és szakmai kötődését Magyarországhoz, kapcsolati tőkét építve az adott országban hazánk gazdasági kapcsolatai fejlesztéséhez, és piacra jutási törekvései támogatásához. Nem elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági fejlődését is pozitívan befolyásolja.