Boros Bánk: Balliberális oldal nincs Gyurcsány Ferenc nélkül

Ismét a többi baloldali pártnak üzent Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke évértékelő beszédében úgy fogalmazott: nem számít, hogy az egyes pártoknak más a múltjuk vagy a politikai és egyéb ízlésük, mert szerinte nem egymást kell szeretniük, hanem a koalícióra kell felkészülniük. Gyurcsány Ferenc ezúttal sem titkolta, hogy az egész baloldal vezetőjének tekinti magát – hangzott el az M1 Híradójában.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke megérkezik 16. évértékelő beszédének megtartására Budapesten, a Sofitel Hotelben 2020. február 9-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Sorra érkeztek a politikusok Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédére. A DK-sok között más pártok képviselői is megjelentek: a volt miniszterelnök gondolataira több fővárosi baloldali polgármester, például a szocialista Szaniszló Sándor és Horváth Csaba is kíváncsi volt.

Nem számít, hogy az egyes pártoknak más a múltjuk vagy a politikai ízlésük

Gyurcsány Ferenc üzent is nekik a pulpitusról. A DK elnöke először arról beszélt: minden pártról van véleménye, így az MSZP-n kívül sorra került például a Momentum, és az is, hogy korábban az LMP-vel is kifejezetten feszült volt a viszonya. A balliberális pártok mellett pedig a Jobbik múltját is felemlegette.

Mindez viszont – mint mondta – nem számít, ahogy az sem, hogy az egyes pártoknak más a múltjuk vagy a politikai ízlésük.

Gyurcsány Ferenc szerint ugyanis nem egymást kell szeretniük, hanem a koalícióra kell felkészülniük.

Ő például saját bevallása szerint a háttérből a baloldal egyik vezetőjeként már most is ezen dolgozik.

„Erőfeszítéseim nagy részét most az köti le, hogy egy reménybeli későbbi kormányzás feltételeinek megteremtésében közreműködjek egyik szereplőként” – mondta Gyurcsány Ferenc. Szerinte a cél az, hogy ezt a választókkal is elfogadtassák.

„Nem kéne megmondani a választóknak, hogy együtt fogunk kormányozni? És tudják, a koalíciós kormányzás egymásért viselt felelőssége messze több, mint az, hogy egy-vagy két vagy három listán vagyunk. Ez a helyzet. De hogy még brutálisabban fogalmazzak: akik nem bírják egymás szagát kampányban, azok hogyan fogják egymás szagát bírni kormányon?” – tette fel a kérdést a pártelnök.

Eddig minden hónapra jutott egy belviszály az állítólagos szövetségesek között

Csakhogy úgy tűnik, már most sem bírják egymást a baloldali pártok. Az önkormányzati választás óta eddig minden hónapra jutott egy belviszály az állítólagos szövetségesek között.

Novemberben a főváros IX. kerületének polgármestere ment neki az őt támogató baloldali pártoknak, mert nem kapott bizottsági helyet a fővárosi közgyűlésben.

Baranyi Krisztina akkor azt írta: Van, ami nem változik.

Budapesten a XX. kerületben is vitával indult a ciklus. Az MSZP-sek és a DK-sok megszavazták, hogy keressenek többet a képviselők. De a döntés után szétesett a szövetség. A Momentumnak ugyanis megromlott a viszonya a DK-val és a szocialistákkal. Azt írták: nem tudják magukévá tenni az MSZP és a DK hatalomgyakorlási stílusát, így nem tudják velük irányítani a kerületet.

Az együttműködés decemberben a XIII. kerületben is veszélybe került, ahol szintén a Momentum és az MSZP esett egymásnak, mert nem tudták eldönteni, hogy az előrehozott választáson melyik párt állítson jelöltet. Januárban pedig a Momentum győri elnöke hagyta ott a pozícióját és a pártját is. Úgy tudni, éppen a számára elfogadhatatlan szövetségkötések miatt.

Fidesz: Gyurcsány a baloldali pártok vezére

A Fidesz szerint az elmúlt hónapokban ismét beigazolódott, hogy Gyurcsány Ferenc a baloldali pártok vezére. Azt írták: A DK elnöke egyértelművé tette, hogy nélküle nincs baloldal, és nincs valódi ellenfele a baloldalon.

Hozzáteszik:

Gyurcsány Ferenc diktál valójában minden baloldali pártnak,

az ő akaratához igazodik az MSZP, a Jobbik, a volt SZDSZ-esekkel körülvett Momentum, a Párbeszéd és Karácsony Gergely, de az ő hatalmi érdekei érvényesülnek az ellenzéki vezetésű kerületekben és településeken is.

„Gyurcsány Ferenc évértékelőjében újra egyértelművé tette, hogy ő a balliberális oldal valódi vezetője. Ő, aki egyszer már tönkretette ezt az országot, de közben jól megszedte magát. Nem kicsit, nagyon. Miközben emberek százezrei szegényedtek el és veszítették el a munkájukat, addig ő milliárdokat keresett a rablóprivatizáción. Soha ne felejtsük el, hogy ki valójában Gyurcsány Ferenc” – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Boros Bánk Levente: A számok szerint a DK a baloldal legerősebb pártja

A számok azt mutatják, hogy a Demokratikus Koalíció a baloldal legerősebb pártja – mondta Boros Bánk Levente a Médianéző Központ igazgatója az M1 Ma este című műsorában. Hozzátette: a DK és a Momentum személyében két párt maradt a baloldalon, akik egymással is versenyeznek, a többiek a futottak még kategóriába sorolhatóak.



„Nem feltétlen azért kell figyelni a Demokratikus Koalícióra, mert a Fidesz mögött a második legerősebb pártként van jelen a politikai életben, hanem azért, mert Gyurcsány Ferenc vezeti, aki egy minden hájjal megkent politikus” – tette hozzá Boros Bánk Levente.

Gyurcsány Ferenc halálos ölelése

A Médianéző Központ igazgatója elmondta, a baloldalon régóta törekvések vannak arra, hogy legyen egy karizmatikus vezetőjük, de nem nőttek ki olyan ellenzéki vezetők, akik

Gyurcsány befolyását gyengíteni tudnák, vagy ellen tudnának állni Gyurcsány „halálos ölelésének”.

A Médianéző Központ igazgatója elmondta: az évértékelő beszédből kiderült, hogy nem a számok, a támogatottság, vagy a választási eredmény fogja meghatározni, hogy ki lesz az a személy, aki a balliberális oldalon miniszterelnök-jelöltként meg tud jelenni, hanem az informális befolyás, a taktikázás, a többiek kicselezése lesz a döntő a meghatározó szerepek elosztásában.

Balliberális oldal nincs Gyurcsány Ferenc nélkül

„Mintha az ellenzék keresztapja tartott volna évértékelő beszédet” – elemezte a DK elnökének évértékelőjét a Médianéző Központ igazgatója. Boros szerint Gyurcsány mindenkinek leosztotta a feladatot a Jobbiktól a Momentumon át a szocialistákig, majd bejelentette, hogy a belső ellentéteket félre kell tenni, nincs kibeszélés, nincs kiugrás az együttműködéstől, „meg kell egymást védeni a külső támadásokkal szemben” – idézte a Demokratikus Koalíció elnökét.

Balliberális oldal nincs Gyurcsány Ferenc nélkül, a DK elnöke vagy az élen, vagy a háttérben, de befolyásával szerepet fog vállalni az együttműködésben.

A balliberális oldalon kialakult egy mítosz, ami arról szól, hogy csak együtt lehetnek sikeresek, mindenfajta ideológiát félretéve kell ráfordulni a 2022-es választásokra – ismertette. „Opportunista módon minden elvet félretesznek, csak azért, hogy valami politikai jövőjük lehessen” – hangsúlyozta Boros Bánk Levente.