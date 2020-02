Párbeszéd-LMP: Nem szabad tiltani a szélenergiát

A Párbeszéd és az LMP közösen bírálta a paksi bővítést és a kormányzat szélenergia-ellenes politikáját.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Remko De Waal)

A két párt keddi, budapesti sajtótájékoztatóján Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd képviselője azt mondta, hogy a Fidesz egy olyan keresztény, konzervatív zöldpolitikáról beszél, amelynek nagyon fontos eleme az atomenergia, de egyáltalán nem fontos eleme a szélenergia. A Párbeszéd véleménye szerint azonban ilyen zöldpolitika nincs – tette hozzá a képviselő.

A kormánypárt 4000 milliárd forintot akar befektetni a paksi bővítésbe, a hagyományos energiatermelést lassan akarja kivezetni a rendszerből, a megújuló energiákat pedig lassan akarja bevezetni – bírált a politikus. A Fidesz azt akarja elhinteni, hogy atomenergia nélkül nem lehet karbonsemlegessé tenni az energiapolitikát, ez azonban nem igaz – fogalmazott.

A Párbeszéd azt javasolja, hogy a tervezett 4000 milliárd forintot a paksi bővítés helyett elsősorban energiahatékonysági programokra használják fel, és az állam fektessen be a megújuló energiákba – érvelt Kocsis-Cake Olivio. A hagyományos energiatermelést minél előbb ki kell vezetni a rendszerből, Paks 2-re nincs szükség, Paks 1-et pedig az üzemidejének végén be kell zárni – közölte. Hozzátette, a megújuló energiaforrások nemcsak olcsóbbak, mint egy atomerőmű, de minden szempontból biztonságosabbak is.

A Párbeszéd egy önálló környezetvédelmi minisztérium felállításáról és egy, a szélerőműveket „tiltó” rendelet kivezetéséről szóló határozati javaslatot is benyújtott a parlamentnek – közölte Kocsis-Cake Olivio.

Ungár Péter, az LMP képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormányzat még mindig nem tudta megindokolni, hogy miért nem engedik új szélenergia-kapacitások létrehozását. A politikus rámutatott, hogy szinte minden szomszédunk nagyobb szélenergia-kapacitásokkal rendelkezik, mint Magyarország.

A kormány megmagyarázhatatlan és gazdaságtalan módon, „tulajdonképpen betiltotta a szélenergiát” – fogalmazott. A szélenergia olcsósága mellett érvelő képviselő azt mondta, hogy a paksi beruházás eközben minden egyes évben egyre jobban drágul.

Más témában kérdezték a képviselőket az iskolai erőszak elleni lehetséges fellépésekről. Ungár Péter egyetértett azzal, hogy a tanárok bántalmazóival szemben szükség van valamilyen retorzióra, de a büntetés önmagában nem tartotta elegendőnek. A problémát rendszerszinten, például az osztálylétszámok csökkentésével, valamint a pedagógusok létszámának növelésével lehetne orvosolni – mondta.

A válasszal Kocsis-Cake Olivio is egyetértett.

A Párbeszéd képviselője egy újabb, a gyöngyöspatai diákoknak megítélt kártérítésre vonatkozó kérdésre azt felelte, hogy a törvényeket és a bírósági ítéleteket mindenkinek be kell tartania.

Kocsis-Cake Oliviót kérdezték arról a kiszivárgott vitairatról, amelyben a résztvevők a Párbeszéd többi ellenzéki párthoz való lehetséges viszonyát fejtegették. A képviselő azt felelte, hogy az csak egy jegyzet, ami nem tükrözi a Párbeszéd álláspontját. A párt egy stratégiai-tervezési folyamat közepén van, amelynek során végig veszik a lehetséges opciókat, hogy a kongresszusok döntést hozhasson – közölte. Az azonban biztos, hogy teljes ellenzéki együttműködés kell, előválasztással, közös jelöltekkel – zárta válaszát.