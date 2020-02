A Jobbik a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítását szorgalmazza

A Jobbik szerint át kell alakítani a parlamenti képviselők vagyonnyilatkozati rendszerét, mivel arról minden évben bebizonyosodik, hogy nem alkalmas a politikusok valós vagyoni helyzetének nyomon követésére – mondta Csányi Tamás a párt országgyűlési képviselője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.

Az ellenzéki politikus a jelenlegi rendszer hibájaként említette, hogy a kormányfő vagyonnyilatkozatában nem szerepelnek ingyenesen kapott juttatások, noha szerinte a miniszterelnök rendszeresen fogad el ilyen ajándékokat barátaitól. A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antal vagyonnyilatkozatából pedig az nem derül ki, hogy miként húszszorozhatta meg korábbi megtakarításait – tette hozzá. Kiemelte, a Jobbik ezzel szemben példát mutat azzal, hogy önkéntesen nyilvánosságra hozza képviselőik családtagjainak vagyonnyilatkozatait is.

Csányi Tamás erre hivatkozva valamennyi parlamenti pártot felszólította, hogy hozzák nyilvánosságra a képviselők családtagjainak vagyonnyilatkozatait is. Üdítő kivételnek nevezte az LMP frakcióját, amely – mint mondta – évekkel ezelőtt csatlakozott ezen kezdeményezésükhöz. Emlékeztetett, a Jobbik továbbra is vagyonosodási eljárást vezetne be minden képviselővel és családtagjaikkal szemben a parlamenti ciklusok elején és végén. Hangsúlyozta, azt is régóta szeretnék elérni, hogy a vagyonnyilatkozaton módosító politikusokkal szemben automatikusan induljon vagyonnyilatkozati eljárás.

Csányi Tamás kérdésre a Jobbik nevében ismételten teljes mértékben elhatárolódott Niedermüller Péter (DK) erzsébetvárosi polgármester keresztényeket érintő kijelentésétől.

„Úgy gondoljuk, hogy aki ilyen kijelentésre vetemedik, az nem alkalmas arra, hogy a politikai közéletnek meghatározó szereplője legyen” – mondta.

A Jobbik képviselője további kérdésekre reagálva politikai és társadalmi egyeztetést sürgetett a romák iskolai szegregációjának megítéléséről. „A szegregációnak ész nélkül nem vagyok híve, de átgondoltan lehet eredménye”– fogalmazott.