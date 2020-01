Orbán Viktor: Operatív törzs segíti a koronavírus elleni védekezést

Globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) a koronavírus miatt. Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta: komolyan kell venni a járványt, még akkor is, ha Magyarországon egyelőre nincs fertőzött. Orbán Viktor arról is beszélt: Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével felállt egy operatív törzs, amelynek tagja az országos tisztifőorvos és az emberi erőforrások minisztere is – hangzott el az M1 Híradójában.