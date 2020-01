Átalakítaná a vagyonnyilatkozati eljárást a Párbeszéd

Az átláthatóság és a szankciók kiszabhatósága érdekében a vagyonnyilatkozat szabályainak átalakítását, valamint a felső tízezerre vonatkozó egyszázalékos vagyonadó bevezetését javasolja a Párbeszéd - hangzott el az ellenzéki párt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kocsis-Cake Olivio országgyűlési képviselő arról beszélt, a jelenlegi vagyonnyilatkozati eljárás egyre kevésbé alkalmas arra a célra, amelyre létrejött, hogy kiderüljön, a közhatalmat gyakorlók a korrupció gyanúját felvető módon gyarapodnak-e.

A rendszer felett eljárt az idő, változtatni kell rajta – jelentette ki a politikus. Hozzátette: a vagyonnyilatkozatok beadási határidejére szigorú szabályok vonatkoznak, de a tartalmára nem.

A Párbeszéd szerint át kell emelni a korrupcióellenes civil szervezetek javaslatait a vagyonnyilatkozati eljárásba – mondta Kocsis-Cake Olivio. Kifejtette: a vagyonnyilatkozatnak átláthatóbbnak, jobban követhetőnek kell lennie, és szankciókkal kellene járnia, ha valaki hamis dolgot állítana benne.

Nem papíron, hanem elektronikusan kellene nyilatkozni, ezzel zárva ki a lehetőségét annak, hogy valaki hibát kövessen el a dokumentum kitöltése közben. Az átláthatóság jegyében az egy háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is nyilvánosságra kellene hozni – tette hozzá.

A párt indítványozza azt is, hogy a gazdasági és társadalmi tisztséget vállaló képviselők ezt tüntessék fel nyilatkozatukban is. Nevezhetnék ezt „lex Semjénnek”: ha valaki egy vadásztársaság elnöke, akkor az derüljön ki a vagyonnyilatkozatából, hogy érthető legyen, miért nyújt be állandóan ehhez kapcsolódó törvényjavaslatokat – mondta az ellenzéki politikus.

A Párbeszéd szerint a közbeszerzési pályázaton több mint félmilliárdot elnyerő cégek vezetőinek is vagyonnyilatkozatot kellene tenniük.

Tordai Bence országgyűlési képviselő kifejtette, hogy a felső tízezret akarják megadóztatni, azokat, akiknek a nettó vagyonuk meghaladja a százmillió forintot, nem számítva ebbe bele az általuk lakott ingatlan értékét.

A felső tíz százalék 2014 és 2017 között 56 százalékkal növelte a vagyonát. Az egyszázalékos vagyonadó bevezetésével 150 milliárd forint plusz áramolna a költségvetésbe. Az igazságosság jegyében, a társadalmi különbségek csökkentése érdekében ezt az összeget oktatásra és a szociális rendszerre kellene fordítani – mondta.

Kérdésre válaszolva Tordai Bence elmondta, pártja meglehetősen nagy érdeklődéssel figyeli azt a fideszes hecckampányt, amit Niedermüller Péter (DK) VII. kerületi polgármester ellen folytatnak. Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktor kormányfő újkeletű rasszista kampányáról próbálják elterelni a figyelmet – tette hozzá.

Tordai Bence hangsúlyozta: elítélik a kirekesztő politikát, és Niedermüller Péter is éppen az ellen szólalt fel.