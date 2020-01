Trump-béketerv: a KKM bízik a tárgyalásokban

Magyarország minden olyan kezdeményezést támogat, amely az izraeli-palesztin konfliktus megoldását célozza – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) az MTI-vel csütörtökön, reagálva a Donald Trump amerikai elnök által bemutatott béketervre.

Bízunk benne, hogy az Egyesült Államok javaslata nyomán mielőbb újraindulnak a közvetlen tárgyalások a felek között, mert csak ez vezethet el a tartós békéhez a Közel-Keleten – közölte a KKM.

Donald Trump kedden Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel közösen tartott tájékoztatóján vázolta fel béketervét a palesztin–izraeli konfliktus rendezésére.

Kétállami megoldást javasolt, amelynek értelmében Washington elismerte Izrael szuverenitását a ciszjordániai palesztin területeken létesített zsidó telepek felett, vagyis e telepek amerikai álláspont szerint Izrael szerves részei, továbbá Washington Jeruzsálemet Izrael Állam egy és oszthatatlan fővárosaként ismerte el. Az amerikai elnök egyben bejelentette, hogy kormányzata elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett is.

Donald Trump szerint a tervezet történelmi lehetőségű a palesztinok számára is az önálló államuk megteremtésére. Az elnök ígéretet tett arra, hogy egyetlen palesztint sem fosztanak meg otthonától, nem költöztetnek el. Közölte azt is: amennyiben Mahmúd Abbász, a Palesztin Hatóság elnöke a békét választja, az Egyesült Államok és más országok is minden erejükkel segíteni fognak.