Harmadszorra sem választott alpolgármestert Nagykanizsa közgyűlése

Harmadszorra sem sikerült alpolgármestert választania a nagykanizsai önkormányzati közgyűlésnek, holott a megyei kormányhivatal pert helyezett kilátásba, mert álláspontja szerint a testület mulasztásos törvénysértést követett el.

A fideszes polgármester által irányított, de a múlt év októbere óta kormánypárti kisebbséggel működő nagykanizsai közgyűlés csütörtöki ülésén a várost vezető Balogh László ismét javaslatot tett alpolgármester megválasztására, titkos szavazással azonban a többség elutasította a jelölt személyét, Bizzer András fideszes frakcióvezetőt.

A polgármester még a szavazás előtt jelezte, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzat felé, mert álláspontja szerint a testület mulasztásos törvénysértést követett el azzal, hogy sem az alakuló ülésen, sem azt követően nem választott alpolgármestert.

A közgyűlési vitában mindkét oldal elismerte a mulasztásos törvénysértést, de azt a másik oldal hibájának rótta fel. A többséget adó Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakcióvezetője, Fodor Csaba, illetve képviselője, Károlyi Attila azzal érvelt, hogy az alpolgármester személyét a polgármesternek egyeztetések után kellene előterjesztenie.

Erdős László (Fidesz) viszont azt hangsúlyozta, hogy a polgármester csak olyan személyt javasolhat, akiben megbízik, a döntés pedig azért is fontos, hogy elkerüljék a kormányhivatal által jelzett mulasztási pert.

Hosszas vita után eldőlt: a nagykanizsai képviselők többsége támogatja, hogy a nyolcmilliárd forint kormányzati beruházásból egyetlen nyugat-magyarországi helyszínként Nagykanizsára tervezett velodrom, vagyis pályakerékpáros csarnok megépüljön a városban, közvetlenül a 15 milliárd forintos beruházással készülő sport- és rendezvénycsarnok mellé.

Az ÉVE frakciója már hónapokkal korábban megvalósíthatósági tanulmányt és a fenntartásra vonatkozó számításokat kért a döntéshez, képviselőik a mostani vitában is azt emelték ki, hogy csak akkor lehet ezt a létesítményt megépíteni, ha gazdaságosan fenntartható a működtetése. A Fidesz frakciójának tagjai azzal érveltek, hogy a velodrom fellendítené a kerékpárosok hazai és nemzetközi érdeklődését, illetve befektetőket is vonzana, egy kerékpáralkatrész-gyártóval már tárgyalások is kezdődtek.

A vitát azzal zárták le, hogy egy módosítás szerint az állami beruházásban épülő kerékpáros csarnok kivitelezési és üzleti terve csak a nagykanizsai közgyűlés jóváhagyásával készülhet el, így 12 támogató és három tartózkodó szavazattal döntöttek arról, hogy hozzájárulnak a velodrom nagykanizsai megépítéséhez.

