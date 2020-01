Tovább dagad Niedermüller Péter rasszista botránya

Tovább dagad a DK-s Niedermüller Péter rasszista botránya. Gyurcsány Ferenc párttársa a napokban egy tévéműsorban „rémisztő képződménynek” nevezte a fehér, keresztény, heteroszexuális embereket. A kormánypártok szerint ez rasszizmus, Niedermüller Péternek távoznia kell a közéletből. Több helyen felmerült, mi történne, ha nem a fehér keresztényekről, hanem más csoportról beszélt volna így Niedermüller Péter – hangzott el az M1 Híradójában.

A fehér, keresztény, heteroszexuális férfiakat és nőket becsmérelte az ATV egyik múlt heti műsorában Niedermüller Péter Erzsébetváros DK-s polgármestere. „Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket (ugye, fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én mik), akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen, ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük. Ez a családelképzelés. Ez azért borzalmas, mert ha megnézzük, hogy a világon mindenütt az úgynevezett fehér nacionalisták miből állnak össze: ebből, mondom csöndesen nektek” – fogalmazott Niedermüller Péter.

Beszélgetőtársai pedig – köztük a párbeszédes Tordai Bence is –

helyeslően reagáltak a politikus gondolataira.

A Gyurcsány-párt alelnöke, Niedermüller Péter még napokkal később, kedden is arról beszélt, hogy bírálói szövegértési gondokkal küzdenek, szavait pedig félremagyarázták. A műsorvezető a beszélgetés végén kért elnézést az ATV nézőitől, Niedermüller Péter azonban ezt nem tette meg.

„Egy ideológiától nem tudok bocsánatot kérni, nem is akarok, mert azt gondolom, hogy ez az ideológia, amiről szó van, ez a lehető legrémisztőbb, és nem szeretném látni, hogy ez hová fogja vinni a magyar társadalmat” – fogalmazott a VII. kerület polgármestere.

Az ellenzék egy része is bocsánatkérést vár Niedermüller Pétertől

A balliberális ellenzéki pártok képviselői egy hete hallgatnak az ügyben, akik viszont megszólaltak, igyekeztek védelmükbe venni a DK-s polgármestert, így Karácsony Gergely főpolgármester is. „Nyilván ezek félreérthetők, de ha valaki félre akarja érteni, akkor úgy könnyebb lesz. Örülök annak, hogy a Fidesz úgy érzi, hogy a demokratikus jogaival élni kell és tüntetni fog ez ellen. Javaslom még, hogy tüntessenek a naplemente ellen is, mert az is egy zavaró tényező” – mondta a főpolgármester.

Az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté is inkább elnéző. „Amit Niedermüller Péter mondott az butaság, megsértett ezzel embereket, de ha bocsánatot kér, akkor le van zárva az ügy” – fogalmazott a politikus. Hozzátette, az LMP legalábbis egy határozott bocsánatkérést várna el a politikustól.

A Jobbik közleményben tudatta: Niedermüller Péternek

nincs keresnivalója a közéletben.

Hasonlóképp vélekedik a Mi Hazánk Mozgalomban politizáló Apáti István is.

„Vállalhatatlan, megmagyarázhatatlan a tette, úgyhogy ne magyarázkodjon, hanem szedje a sátorfáját, mi biztosítjuk számára az elsétálás jogát” – mondta Apáti István.

Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Niedermüller Péter nyilatkozata jól mutatja mindazt, amit Gyurcsány Ferenc és a DK képvisel, illetve ahogy gondolkodnak a magyar emberekről.

„Bárhogy is nézzük, bárhogy is próbálják értelmezni, ez színtiszta rasszizmus és még család és kereszténygyűlölet is a javából” – mondta a kommunikációs igazgató. Hollik István jelezte: ő maga is részt vesz azon a budapesti tüntetésen, amelyet Niedermüller Péter kijelentése elleni tiltakozásul szerveznek csütörtökre.

A DK-s polgármesternek nem ez volt az első közfelháborodást keltő megnyilatkozása. Korábbi Facebook-profilján a katolikus iskolákat támadta, amikor egy olyan útjelző táblát posztolt, amelyen egy gyermek és szülője menekülnek egy pap elől. Niedermüller azt írta a képhez hozzászólásként: „Vigyázat! Katolikus iskola.”

A büntető törvénykönyv közösség tagja elleni erőszak néven bünteti a gyűlölet-bűncselekményeket. Az új büntető törvénykönyv már nemcsak a faji, etnikai vagy vallási erőszakos cselekményeket nevesíti, hanem külön kitér a szexuális irányultság, a nemi identitás ellen elkövetett támadásokra is.