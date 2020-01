Egyre több migráns érkezik a határ túloldalára

Az M1 hetek óta arról számol be, hogy egyre több illegális bevándorló érkezik, mozog és táborozik a déli határ szerbiai oldalán. Ellepték a nagyobb települések központját, beköltöztek a lakatlan épületekbe, felvásárolták a gumicsónakokat, lopják a létrákat, alagutakat ásnak. Feszült a helyzet a román-magyar határnál is, néhány napja ott is figyelmeztető lövéssel kellett megállítani a bevándorlókat. Akkor a román határrendészek lőttek – hangzott el az M1 Híradójában.