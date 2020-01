Átadták a felújított mezőkovácsházi szakrendelőt

Az egészségügyre fordított többlettámogatásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően több mint egy évvel nőtt Magyarországon a várható élettartam – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken a Békés megyei Mezőkovácsházán, amikor átadta a felújított szakrendelőt és fizioterápiás épületet.

Rétvári Bence emlékeztetett: bár a járóbeteg-szakrendelők fenntartása önkormányzati feladat, a kormány az utóbbi években 54 rendelőnek nyújtott fejlesztési támogatást, emellett 23 új szakrendelőt is építettek. Hozzátette, 2010 óta felújítottak 91 kórházat és 107 mentőállomást is, utóbbiból 34 újat is építettek.

Kifejtette, 2010-ben 34 ezernél kevesebb orvos rendelkezett működési engedéllyel, ma a 39 ezret meghaladja a számuk. Csökkent a külföldre vándorlás, jelenleg csaknem 70 százalékkal kevesebb orvos és feleannyi szakápoló kér külföldi munkavállalási engedélyt, és időközben hazatért 1700-1800 orvos; 2010-hez képest több mint 1200-zal több hallgatót vesznek fel felsőfokú egészségügyi képzésekre. „Lesz utánpótlás” – fogalmazott az államtitkár.

Elmondta, hogy az egészségügyi kassza 2010-hez képest 270 milliárd forinttal nőtt, a háziorvosi praxisok finanszírozása megduplázódott, a kórházakra 770 milliárd forintnyi többlet jut.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte, mégis vannak kórházi adósságok, egyes multinacionális hátterű beszállítók tízmilliárdos nagyságrendű profitot érnek el, és visznek ki külföldre. Ezt meg kell vizsgálni – jelentette ki.

Kovács József (Fidesz) helyi országgyűlési képviselő közölte, az utóbbi években csaknem 600 milliárd forintot kapott az egészségügy, kiemelten a vidék. A mezőkovácsházi az ország egyik leghátrányosabb térsége – jegyezte meg.

Csepreghy Elemér (független), Mezőkovácsháza polgármestere emlékeztetett, a település összesen több mint kétmilliárd forintot nyert el különböző fejlesztésekre. Kiemelten kezelték az egészségügyet, felújították az orvosi ügyelet, a mentőállomás és a védőnői hálózat épületét és a fogorvosi rendelőket. Most megújult a több mint 40 éves rendelőintézet is – mondta.

A beruházásra a mezőkovácsházi Vis Medica Egészségügyi Kft. több mint 242 millió forint európai uniós támogatást nyert el, önerőt nem kellett a fizikoterápiás épület korszerűsítésére és a rendelőintézet eszközparkjának modernizációjára fordítaniuk.

A rekonstrukciós munkálatok során energetikailag megújították az épületet, a fűtésrendszert, a nyílászárókat, a tetőt, akadálymentesítettek. Többféle (nőgyógyászati, szemészeti, kardiológiai) ultrahangot, terheléses EKG-t, endoszkópot, ctg készüléket szereztek be.

Spiák Ibolya igazgató főorvos elmondta, 32 ezer beteg ellátásért felelősek, intézményük 21 féle szolgáltatást nyújt, heti 312 szakorvosi és 60 nem szakorvosi lekötött kapacitással rendelkeznek. Az eszközbeszerzés révén népegészségügyi szűréseket tudnak a településen megvalósítani, továbbá nagyobb arányban állítható fel a pontos diagnózis, így nem kell a betegeket magasabb szintű ellátásba irányítani.