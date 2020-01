Debrecen örömmel fogadja az új természettudományi múzeumot

Papp László polgármester (Fidesz-KDNP) közleményében Debrecen és a vidéki Magyarország nevében visszautasította Karácsony Gergely budapesti főpolgármester állítását, miszerint tragikus lenne a természettudományi múzeum Debrecenbe költöztetése.

„Bármilyen hihetetlen is a volt debreceni diák számára, a fővároson kívül is van élet, mint ahogy azt az ő példája is mutatja” – írta Papp László.

Közleménye szerint Debrecen a város jövőjét meghatározó lehetőségként tekint az új természettudományi múzeumra. Debrecen egyértelműen elkötelezett amellett, hogy a lehető legjobb feltételeket biztosítsa egy ilyen nagy jelentőségű fejlesztés megvalósításához.

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően úgy ítélik meg, hogy Debrecen ideális választás – jelezte Papp László hozzátéve: tisztában vagyunk azzal, hogy a természettudományi múzeum nem kizárólag kiállítóhely, hanem olyan intézmény, ahol tudományos kutatások zajlanak.

A Debreceni Egyetem, a város oktatási rendszerének egészével együtt, biztosítani tudja a múzeum működéséhez szükséges szakemberek képzését. Teljes mértében támogatjuk a Magyar Természettudományi Múzeum és a Debreceni Egyetem között kialakítandó tudományos és oktatási együttműködést – tudatta a polgármester, hozzátéve: a természettudományi múzeum elhelyezésére olyan területeket vizsgálnak, amelyek állami tulajdonban vannak, városon belüli elhelyezkedésük pedig minden szempontot figyelembe véve ideális.