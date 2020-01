Bérlakásprogram helyett értékesítik az önkormányzati lakásokat a VIII. kerületben

Bérlakásokat adna el az ellenzéki polgármester a VIII. kerületben, pedig ennek éppen az ellenkezőjét ígérte a kampányban – mondják a kormánypártok. Egy általuk bemutatott előterjesztés szerint első körben nyolc bérlakást adna el a józsefvárosi önkormányzat, utána jöhetne a folytatás. A Fidesz szerint Pikó András polgármester elherdálja az önkormányzat vagyonát – hangzott el az M1 Híradójában.

Ha győzünk, több jut a lakhatásra – ezzel kampányolt Pikó András. Az ellenzék józsefvárosi jelöltje ősszel azt ígérte, hogy felszámolja vagy legalábbis csökkenteni fogja a lakhatási szegénységet például azzal, hogy megválasztása esetén növeli a józsefvárosi bérlakások számát. Ehhez képest a Pikó András vezette önkormányzat alá tartozó Józsefvárosi Gazdálkodási Központ most üresen álló ingatlanok eladását kezdeményezte.

A VIII. kerület illetékes bizottságának balliberális tagjai csütörtökön meg is szavazták az előterjesztést. Első körben nyolc darab önkormányzati lakás elárvereztetéséről döntöttek. A beadvány szerint ezek a lakások olyan állapotban vannak, hogy azokat bérbeadás útján nem lehetne hasznosítani. Megszavazták azt is, hogy a továbbiakban az önkormányzat akár évi hatvan darab üresen álló lakást is elárvereztethet.

A kormánypártok józsefvárosi szervezete szerint viszont a Pikó András vezette önkormányzat nemcsak, hogy feleslegesen herdálja el az önkormányzati ingatlanállományt, a polgármester a kampányígéreteit is megszegte.

„Egyetlen egy lakáspályázatot nem sikerült kiírni, azok az emberek, akik arra számítottak, hogy Pikó András meg fogja oldani a lakhatási gondjaikat, most azzal szembesülnek, hogy az önkormányzat még a lehetőséget sem adta meg arra, hogy önkormányzati lakáshoz tudjanak jutni, tehát látható, hogy a balliberális városvezetés nem azt csinálja, amit a kampányban megígért“– mondta Vörös Tamás, a Fidesz-KDNP kerületi frakcióvezetője. Vörös Tamás szerint gazdasági indoka sem lehet az eladásnak, mert az előző fideszes városvezetés 13 milliárd forinttal a kasszában adta át a kerületet a balliberális polgármesternek.