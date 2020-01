Origo: Karácsony Gergely nem fizeti ki a nyugdíjasoknak ígért fűtéstámogatást

Egyetlen konkrét intézkedéssel jár Karácsony Gergely klímavészhelyzete, nem fizeti ki a nyugdíjasoknak ígért húszezer forintos fűtéstámogatást – erről írt az az Origo annak kapcsán, hogy a főpolgármester tegnap az M1-en azt mondta: a klímavészhelyzet egy zsinórmérték, és mindent abból a szempontból néznek, hogy ami fűti a várost, azt nem támogatják. Az internetes lap szerint a főpolgármester szavait nem lehet másképp értelmezni, mint hogy pont a klímapolitika miatt nem fogja végrehajtani azt az ígéretét, hogy minden évben húszezer forintos fűtéstámogatást kapnak a nyugdíjasok – hangzott el az M1 Híradójában.

Karácsony Gergely főpolgármester a magyar kultúra napján sajtótájékoztatót tart a budapesti Gerlóczy utcában 2020. január 22-én. (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Megszegte az ígéretét: Karácsony Gergely nem fizeti ki a nyugdíjasoknak ígért húszezer forintos fűtéstámogatást – erre következtetett szerdán az Origo. A cikkben arról írtak, hogy Karácsony Gergely elismerte, a klímavészhelyzet csak zsinórmérték, ennek pedig az Origo szerint a nyugdíjasok lehetnek a kárvallotjai.

„A klímavészhelyzet azt jelenti, hogy van egy zsinórmérték, és mindent abból a szempontból is nézünk, hogy milyen hatással van a klímaváltozásra. Ami fűti a bolygót és a várost, azt nem támogatjuk” – ezt mondta kedden a főpolgármester az M1-en. A kijelentéssel kapcsolatban az Origo arra emlékeztetett: a nyugdíjasoknak húszezer forintjukba kerülhet, ha Karácsony Gergely nem ad pénzt arra, ami fűti a várost.

Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti programjában ugyanis az szerepelt, hogy a fűtési szezonban legalább húszezer forint lakásrezsi-támogatásban részesülnek a rászoruló nyugdíjasok és a kisgyermekes családok. Azt is írták, hogy az idősekről való gondoskodás kiemelt területe lesz a főváros szociális gondviselésének.

Az Origo szerint ezt a mondatot nem lehet másként értelmezni, mint hogy Karácsony Gergely éppen a klímapolitika miatt nem fogja végrehajtani az ígéretét. Vagyis a baloldali klímapolitika az állampolgárokkal fizetteti meg a költségeket.

„Ha megnézzük azt, hogy a távhő milyen energiaforrásokat használ fel, akkor meghatározó továbbra is a földgáz hetven százalék fölötti részaránnyal, de a megújulók már majd 20 százalékkal loholnak a nyomában, ami azt hiszem, egy jó irány” – mondta Scherer Zsolt.

A Magyar Energia és Közmű-szabályozási Hivatal sajtófőnöke kedden az M1-en arról beszélt, hogy a klímavédelem szempontjából a távfűtési rendszer megreformálására lenne szükség például azzal, hogy növelik a megújuló energiaforrások arányát.

„Nem állunk rosszul, az irány is jó, már csak az a kérdés, hogy például Budapest fejlesztésénél a geotermiát be tudjuk-e kapcsolni” – mondta Scherer Zsolt. Hozzátette: Budapest fejlesztésben is a geotermikus energiafelhasználás fejlesztése jelentene megoldást.

A címlapfotó illusztráció.