LMP: Tenni kell a családon belüli erőszak ellen!

Jogszabály-módosítások, intézményi eljárások megújítása, az iskolai és más jelzőrendszerek megerősítése egyaránt segítené a családon belüli erőszak visszaszorítását – mondta hétfőn Budapesten Hohn Krisztina, az LMP országgyűlési képviselője.

A politikus sajtótájékoztatóján kijelentette: ratifikálni kell az Isztambuli egyezményt, amely mindazokat a lépéseket tartalmazza, amelyek szükségesek a probléma kezelésére.

A rendőrségen önálló, speciálisan képzett alosztályokra lenne szükség – adott hangot egy szakmai véleménynek –, de a civilek és a hivatalok együttműködése is fontos lenne – tette hozzá.

A családon belüli erőszak nem magánügy, a kezelése nem függhet attól, hogy az áldozat kész-e feljelentést tenni az elkövető ellen – mondta. Törvénymódosításokra is szükség lenne, miként figyelemfelhívó kampányokra is, a többi között arról, hogy hova fordulhatnak az áldozatok segítségért – közölte.

Hohn Krisztina szólt a társadalmi érzékenyítés, szemléletformálás szükségességéről is, arról, hogy sokan még mindig az áldozatot hibáztatják, és arra is rámutatott, hogy a probléma gyakran gyermekeket is érint.

Kijelentette: elkeseríti, hogy a kormány csupán egyetlen szó, a gender, vagyis a társadalmi nem fogalmának használata miatt nem ratifikálja az egyezményt, amelyet Magyarország korábban már aláírt.

A címlapfotó illusztráció.