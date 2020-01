Fidelitas: Ózd jobbikos városvezetése cserbenhagyta az ózdi családokat

Az ózdiak is csak a kormány családtámogatási intézkedéseiben bízhatnak – így kommentálta a Fidelitas, hogy az ózdi önkormányzat eltörölte a helyi, „családalapítást segítő” támogatást. Az elmúlt négy évben, az első gyereküket vállaló ózdi párok 300 ezer forintot kaptak a várostól. 2016-ban személyesen a jobbikos polgármester adta át az első támogatást, sőt most ősszel is kampányolt ezzel az intézkedéssel. Ezek után az év végén mégis eltörölték: azt mondta Janiczak Dávid azért, mert nem volt hatásos. De a kampány közben ezt még nem tudta – hangzott el az M1 Híradójában.