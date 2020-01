Több ellenzéki politikus szerint is ki kell fizetni a kártérítést

Nem fogadják el a gyöngyöspatai cigány családok, hogy természetben, oktatás, illetve képzés formájában kapják meg az államtól az iskolai szegregáció miatt nekik megítélt csaknem 100 millió forintos kártérítést – sajtóhírek szerint ez a döntés született a tegnapi zárt gyűlésen – hangzott el az M1 Híradójában.

Orbán Viktornak vagy a Soros- szervezeteknek van igaza Gyöngyöspata kapcsán? – erről indított pénteken szavazást Hír TV. A csatorna arra volt kíváncsi, hogy a magyarok a kormányfővel értenek-e egyet, aki igazságtalannak tartja, hogy munka nélkül fizessenek ki milliókat, vagy a Soros György által támogatott szervezetekkel, amelyek szerint százmilliós összeget kell kifizetni az érintetteknek a szegregáció miatt. A válaszadók 97 százaléka gondolta úgy, hogy Orbán Viktornak van igaza.

A Századvég is készített egy villámfelmérést.

A válaszadók kétharmada tartotta igazságtalannak és eltúlzottnak

a gyöngyöspatai romáknak megítélt 100 millió forintos kártérítést. Így látja a kormány is, ezért azt javasolják, hogy ne pénzzel, hanem oktatással kárpótolják azokat a roma tanulókat, akiket korábban szegregáltan oktattak a gyöngyöspatai általános iskolában.

A Párbeszéd szóvivője, Barabás Richárd arról beszélt: már késő felzárkóztatással orvosolni a hátrányokat. „A szegregáció által okozott hátrányokat majd egy későbbi képzési program keretében kell orvosolni” – fogalmazott. Az LMP-s Kanász-Nagy Máté szerint sem az oktatás a megoldás, hanem az, ha kifizetik a nekik járó pénzt. „A kártérítést végre kell hajtani fogalmazott, és végre valahára el kéne kezdeni az oktatás, az iskolarendszer fejlesztését is” – mondta

A szegregáció Gyöngyöspatán 2004-ben, a balliberális kormányzás alatt kezdődött,

amikor az MSZP az SZDSZ-szel közösen vezette az országot. Bangóné Borbély Ildikó már akkor az MSZP tagja volt és felszólalhatott volna a szegregáció ellen. A szocialista politikus most azt mondta: nem szabad, hogy az ilyen esetekre csak évek múlva derüljön fény.

„Minden magyar gyermek ugyanazokat az oktatási jogokat kapja meg, mivel egyformák vagyunk”. Hozzátette, „nem szabadna, hogy 10 vagy 20 év múlva derüljön ki, hogy bizonyos gyerekek nem ugyanolyan jogokkal tudnak ma Magyarországon iskolába járni mint mondjuk más gyerekek” – mondta a szocialista politikus.

Hasonló hévvel szidta a kormány oktatáspolitikáját a most DK-s színekben politizáló Arató Gergely is. „Azt értjük hogy Gyöngyöspata nem képes ekkora összeget kifizetni, de nem is neki kell ezt kifizetnie, fizesse ki ezt a kormány, akinek az elsődleges felelőssége van ebben az ügyben”– fogalmazott.

Csakhogy 2004 és 2010 között Arató Gergelynek is lehetősége lett volna tenni a romák szegregációja ellen. A politikus ugyanis ebben az időszakban az oktatási minisztérium államtitkára volt.

