Orbán: A Néppárt elárulta Magyarországot, a Fidesz majdnem kilépett emiatt

Egy hajszál választotta el a Fideszt, hogy kilépjen a Néppártból, miután a néppárti képviselők többsége is megszavazta, hogy folytassák hazánk ellen a 7-es cikk szerinti kötelezettségszegési eljárást az Európai Parlamentben – erről Orbán Viktor beszélt a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Cikkünk frissül.

A miniszterelnök elmondta: a néppárti többség elárulta Magyarországot, egyedül a francia, olasz és spanyol képviselők támogatása miatt maradt a néppártban a Fidesz.

„Egy centiméterre voltunk, hogy kilépjünk a Néppártból a tegnapi nap során. Csak azért nem tettük ezt meg, mert a franciák, a spanyolok és az olaszok, azok egyértelműen velünk voltak, és azt mondták a Néppárt vitájában, hogy ki kell állni Magyarország mellett. Most ugye én az egész néppárti ügyet is a nemzeti szemüvegen keresztül nézem, egy kormányzópárt azért tartozik egy pártcsaládhoz Európában, hogyha a hazájának, ez esetben Magyarországnak szüksége van védelemre, segítségre, támogatásra, akkor legyenek szövetségeseink. De ha a szövetségeseink elárulnak bennünket – mint ahogy többségében egyébként a Néppárt is elárult bennünket tegnap – akkor ott nincs keresnivalónk. Az, hogy azonban három komoly ország – mégiscsak az olaszok, a franciák meg a spanyolok nem akárkik – azt mondják, hogy a magyaroknak van igazuk és ki kell állni Magyarország mellett, ez ad némi reményt arra, hogy ott még változást lehet elérni. Fogyatkozó, de még létező reményt. Egyébként ma reggel már nem lettünk volna tagok” – mondta a kormányfő a Kossuth rádióban.

Orbán Viktor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a helyzet így nem maradhat: ha nem áll ki az EPP Magyarország mellett, akkor „nekünk egy új európai, kereszténydemokrata jellegű mozgalmat kell indítani”, és „lesznek hozzá szövetségeseink”.

A címlapfotó illusztráció.