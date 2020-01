Századvég: A jogbiztonságot ássák alá a Soros-szervezetek

A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról rendelkező törvényben előírt kötelezettségek szándékos figyelmen kívül hagyásával az érintett szervezetek a jogbiztonságot ássák alá – közölte a Századvég Alapítvány szerdán az MTI-vel.

A „Törvénysértő módon működnek a Soros-szervezetek?” című összegzés felidézte: a Soros György amerikai üzletember Nyílt Társadalom Alapítványai által is támogatott Magyar Helsinki Bizottság és több más hasonló, külföldről finanszírozott magyarországi szervezet már kezdetben jelezte, hogy nem tesz eleget a törvényben foglalt regisztrációs kötelezettségének.

A jogszabály célja a külföldről finanszírozott civil szervezetek átláthatóságának a megteremtése – jelezte a Századvég. Arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a Magyar Helsinki Bizottság – más itthoni szervezetekkel együtt – érintettnek minősül, mégsem szerepel a külföldről finanszírozott civilek listáján a Civil Információs Portálon.

A szervezet 2018-as pénzügyi beszámolójából egyértelműen kiderül, hogy a mintegy 500 millió forintos éves bevételének jelentős részét külföldi szervezetektől kapta – írták. A jogszabállyal szembehelyezkedő magatartásukhoz az érintett szervezetek uniós szintről is politikai támogatást kaptak – tették hozzá.

A Századvég arra is emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság (EB) 2017 októberében – már a kötelezettségszegési eljárás második lépéseként – Magyarországgal szemben indokolással ellátott véleményt adott ki a törvény miatt, és decemberben keresetet is indított az EU bíróságán.

Az EB részéről az ügy azért is kaphatott politikai színezetet – folytatták –, mert az elmúlt években nyújtott EU-támogatások révén (például a migrációval kapcsolatban) maga is összefonódott az érintett szervezetek jelentős részével. Ez annak gyanúját is fölvetheti, hogy ezek az NGO-k bennfentes információkhoz juthattak különböző csatornákon keresztül – fűzték hozzá.

A Századvég összegzésként azt írta, hogy a törvényben előírt kötelezettségek szándékos figyelmen kívül hagyásával az érintett szervezetek éppen a jogbiztonságot és a polgároknak a civil szféra társadalmi átláthatóságába vetett hitét ássák alá.