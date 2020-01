Origo: A Soros-hálózat pénzeli a gyöngyöspatai romákat védő szervezetet

Az Origo szerint az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány fő támogatói a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek.

A Soros-hálózat pénzeli a gyöngyöspatai romákat védő szervezetet – írta az Origo.

A bíróság mintegy százmillió forint összegű kártérítést ítélt meg

A lap szerint az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány fő támogatói a Soros Györgyhöz köthető civil szervezetek. Mint arról az M1 már korábban beszámolt, a bíróság mintegy százmillió forint összegű kártérítést ítélt meg a gyöngyöspatai roma családoknak, mert szerintük gyermekeiket elkülönítve kezelték az iskolában.



A térség országgyűlési képviselője az Origónak azt nyilatkozta, hogy a pereket nem a családok, hanem a Soros György által támogatott alapítvány kezdeményezte. A megítélt százmilliós tétel csődbe viheti Gyöngyöspatát, az önkormányzatnak ugyanis évente mindössze negyvenmilliós bevétele van – hangzott el az M1 Híradójában.

Fidesz: A Soros-hálózat valódi célja a hatalomszerzés

„A Soros-hálózat a pénzért és a hatalomért még arra is képes, hogy egy település életét teljesen felborítsa, és feszültséget keltsen” – mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Hangsúlyozta, hogy „a helyi romákat egy Soros György által pénzelt szervezet hangolta fel, az ügy pedig nem szól másról, mint újabb politikai és pénzügyi manipulációról”.

„Pontosan tudjuk, hogy a Soros-hálózat valódi célja a hatalomszerzés, és hogy a saját bábjait ültesse Magyarország élére. Ezért is sorra gyártják az ügyeket Magyarország ellen, amelyekre hivatkozva az uniós és a nemzetközi fórumokon is elmondhatják, hogy hazánk nem jogállam. Másrészt ez az egész a pénzről is szól, és egy újabb pénzzsaroló akciót jelent. A Soros-szervezetek futószalagon indítják a pereket a magyar állam ellen, milliárdokat perelnek ki és tesznek zsebre” – fogalmazott Böröcz László.