MSZP: Legyen következménye a Borsod megyei kórházban történteknek

Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének beavatkozását és következményeket sürgetett a Borsod megyei kórházban történtek miatt az MSZP országgyűlési képviselője szerdán Budapesten.

Bangóné Borbély Ildikó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Akadémia utcai székhelye előtt tartott sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, Polt Péter legfőbb ügyész is elismerte, hogy négy ügyben folyik nyomozás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kórházat érintően.

Hozzátette: a hatóságok már tavaly ősszel megkapták a szülészeti osztály dolgozóinak levelét, amelyben bűncselekmény gyanúját felvető esetekről írtak.

„Kásler bizalmasai – dacára annak, hogy nyomozás folyik – továbbra is meghatározóak a kórházban” – hangoztatta.

Az ellenzéki képviselő kiemelte annak a 23 éves roma nőnek az esetét, akinek orvosi indokok nélkül távolították el a petevezetékeit.

Bangóné Borbély Ildikó elmondta, kedden személyesen is találkozott a most 26 éves nővel, aki a rendőröktől tudta meg, hogy a Borsod megyei kórház egyik meghatározó orvosának parancsára nem lehet gyereke. A politikus szerint az ügy nem halad, holott a bizonyítékok, a szövettani eredmények a hatóságok rendelkezésére állnak, a megcsonkított nőtől mégis azt várják, hogy újra feküdjön műtőasztalra, hogy igazát bizonyítsa.

Az MSZP-s képviselő kitért arra is, hogy a napokban a vezetői terror miatt eltávolítottak az intézményből egy közmegbecsülésnek örvendő szülész-nőgyógyászt.

Bangóné Borbély Ildikó kifogásolta azt is, hogy „Kásler kegyeltje”, a kórház főigazgatója a saját és ügyvéd barátjának, a gyógyszerészeti intézeti kollégájának a zsebét is jól megtömi a rábízott kórházi pénzekkel. Hozzátette: a főigazgató a saját cégét bízta meg az onkológia vezetésével, és közben a hivatalos papírok szerint három évig nem is volt engedélye arra, hogy önállóan praktizáljon.

A szocialista politikus jelezte, a Magyar Orvosi Kamarához, Pintér Sándor belügyminiszterhez, Polt Péter legfőbb ügyészhez és Kásler Miklóshoz is írásbeli kérdéssel fordul a Borsod megyei kórház ügyeit illetően.

Volt kérdés arról az MSZP-s jótékony célú szolidaritási alapról, amelybe a párt országgyűlési képviselői fizetik be a megemelt fizetésük tíz százalékát. Bangóné Borbély Ildikó kérdésre közölte, ő is tagja annak a háromtagú testületnek, amely az alap felhasználásáról dönt. Ő maga 260 ezer forintot fizet be az alapba havonta – tette hozzá.

Elmondta, adózott jövedelméből fordít erre a célra, majd azt firtatta, hogy a köztelevízió tudósítója, aki ebben az ügyben kérdezett, mennyit szokott jövedelméből jótékony célra fordítani, hiszen fizetését közpénzből kapja.