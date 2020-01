Fidesz: A gyöngyöspatai romák ügye is a Soros-hálózat politikai-pénzügyi manipulációjáról szól

A gyöngyöspatai romák mögött is a Soros-hálózat politikai és pénzügyi manipulációja áll – mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.

Szavai szerint a helyi romákat egy Soros György által pénzelt szervezet uszította, és ez – az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány – indította el a pert a magyar állam ellen is. Ez a Soros-szervezet perelte ki az államból és az önkormányzatból az iskolai szegregációra hivatkozva azt a százmillió forintot, amelyet helyi roma családoknak kellene kifizetni – mondta Böröcz László, aki szerint az ügy valójában a Soros-hálózat újabb politikai és pénzügyi manipulációjáról szól, „hiszen a pénzért és a hatalomért még arra is képesek, hogy egy település életét teljesen felborítsák és iszonyatos feszültségeket keltsenek”.

Az ügy pikantériájának nevezte, hogy a gyöngyöspatai gyermekek elkülönítése 2004-ben, a Gyurcsány-kormányzat alatt kezdődött, és „zavartalanul folytatódott a teljes szocialista-liberális kormányzás idején”. A szegregációt az iskolában a Fidesz-KDNP kormányzása alatt szüntették meg – jegyezte meg.

A fideszes képviselő szerint a Soros-hálózat valódi célja a hatalomszerzés, és hogy a saját bábjait ültesse Magyarország élére. Ezért is „sorra gyártják az ügyeket Magyarország ellen”, és ezekre hivatkozva európai uniós és nemzetközi fórumokon azt mondják, Magyarország nem jogállam – tette hozzá.

„Ez az egész a pénzről is szól, és egy újabb pénzzsaroló akciót jelent. A Soros-szervezetek futószalagon indítják a pereket a magyar állam ellen, milliárdokat perelnek ki és tesznek zsebre” – fogalmazott Böröcz László. Az MTI-nek azt is mondta, hogy a Soros-szervezetek ”tönkreteszik Gyöngyöspatát, mert csődbe megy, így azokon is bosszút állnak, akik minden nap megdolgoznak a megélhetésükért”.