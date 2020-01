Arató. A kormány szerződései eddig is nyilvánosak voltak

A Demokratikus Koalíció állításaival ellentétben a kormány által megkötött szerződések eddig is nyilvánosak voltak, mint ahogy az a tény is, hogy a kormány rendszeresen rendel felméréseket és kutatásokat, a szerződéseket pedig nyilvánosságra hozzák a minisztériumok – reagált a Miniszterelnöki Kabinetiroda Arató Gergely (Demokratikus Koalíció) szerdai nyilatkozatára.

A DK politikusa sajtótájékoztatóján közölte: a párt törvénymódosító javaslatot nyújt be annak érdekében, hogy kötelező legyen nyilvánosságra hozni a közpénzből fizetett kormányzati közvélemény-kutatásokat. Mint mondta, tavaly januárban kiderült, hogy a kormány közvélemény-kutatások alapján indította el a Stop Soros! elnevezésű kampányt, majd pedig az is, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda két és fél év alatt közel 400, „a kormányzati propagandához kapcsolódó” közvélemény-kutatást rendelt meg.

„A szerződéseket a minisztériumok a jogszabályoknak megfelelően közzéteszik a kormányzati honlapokon, eddig is így tettek” – szögezték le.

Megjegyezték: a felmérések minden, a közéletet és a mindennapi életet meghatározó aktuális témát érintenek.

Hozzátették: korábban is jelezték a DK képviselőinek, hogy „Soros György bevándorlással kapcsolatos terveinek megismeréséhez még csak kutatásokra sincs szükség, hiszen azokat maga tette közzé”. Eszerint Soros György „többek között azt javasolta, hogy egymillió bevándorlót fogadjon be Európa, a bevándorlók szétosztása kapcsán arról beszélt, hogy annak állandónak és kötelezőnek kell lennie, ahogyan arról is beszélt, hogy az ő tervüknek a bevándorlók védelme a célja, és a nemzeti határok jelentik az akadályt”.

„Mivel az ország biztonságát veszélyeztető tervekről van szó, ezért fontosnak tartjuk, hogy többféle módon is megismerjük a magyar emberek ezzel kapcsolatos véleményét” – hangsúlyozta a kabinetiroda.

Megjegyezték: sajnálják, hogy „a DK továbbra is szélsőséges bevándorláspárti politikát folytat, és meg akarja akadályozni az erről szóló párbeszédet”. „Ez nem meglepő attól a párttól, amely még aláírásokat is gyűjtött a betelepítési kvóták mellett, és meg is szavazta az Európai Parlamentben” – írta a Miniszterelnöki Kabinetiroda.