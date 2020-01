Lakáspolitikai konzultációt javasol a Párbeszéd

A Párbeszéd arra kéri a kormányt, hogy indítson széles körű konzultációt a lakáspolitikáról.

Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd pártigazgatója (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A párt országgyűlési képviselője keddi, budapesti sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnökének a novekedes.hu oldalon hétfőn megjelent írására reagált. Ebben Matolcsy György azt fejtegette, hogy stratégiára és egy fenntartható lakáspiacot eredményező kormányzati szervezet kialakítására, valamint kormányzati és szakmai közmegegyezésre van szükség a sikeres lakáspolitikához.

Kocsis-Cake Olivio azt mondta, hogy 2014 óta Magyarországon 104, Budapesten pedig 184 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. Tovább súlyosbítják a helyzetet az olyan típusú ingatlanspekulációk, mint például az Airbnb – közölte.

A Párbeszéd indítványozni fogja, hogy álljon fel egy eseti parlamenti bizottság, amely képes kidolgozni egy több cikluson átívelő, konszenzusos lakáspolitikai koncepciót – jelentette be a politikus.

Kocsis-Cake Olivio azt a véleményüket is hangsúlyozta, hogy az alaptörvénybe bele kell kerülnie a lakhatáshoz fűződő jognak. Hozzátette, hogy nagy számban kell szociális bérlakásokat építeni, és az építkezésben nemcsak az önkormányzatoknak, de az államnak is szerepet kell vállalnia. Azt is javasolta, hogy állítsanak fel szociális lakásügynökségeket, amelyek a kihasználatlan magánlakásokat is képes lennének bekapcsolni a szociális bérlakások hálózatába.

A Párbeszéd kikötné, hogy az épülő társasházakban szociális bérlakásokat is ki kell alakítani, amelyeket az önkormányzatok rendelkezésére kell bocsátani. A politikus közölte, hogy pártja bevezetné a lakbérplafont is.

A devizahitelesek problémája nem szűnt meg, ezeken az embereken azzal lehetne segíteni, ha megszüntetés helyett kibővítenék a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-t – szögezte le.

Jelenleg hárommillió ember él felújításra szoruló épületben, ezeknek az ingatlanoknak a renoválására uniós forrásokat lehet igénybe venni – hívta fel a figyelmet.

Más témában kérdezték arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten bírálta a gyöngyöspatai iskola szegregációs ügyében megítélt százmillió forintos kártérítést. Kocsis-Cake Olivio azt felelte, hogy eleve nem szerencsés bírósági ítéletet minősíteni. Hozzátette, hogy egy „népcsoportot minősíteni, a cigányságot minősíteni, ebben a formában nem az, hogy nem szerencsés, hanem egy miniszterelnöktől elfogadhatatlan”. Az államnak és miniszterelnöknek azt kellene biztosítania, hogy ilyen szegregációs eset többé ne fordulhasson elő – tette hozzá.

Újabb kérdésre azt felelte, hogy egyszer járt a településen, de ismeri a problémát.

Kérdezték arról is, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a kampányában fűtési szezononként húszezer forintos támogatást ígért az időseknek és a rászoruló nagycsaládosoknak. A képviselő azt felelte, hogy a főpolgármester a teljes ciklus idejére értette a választási ígéreteit, ezért nem fogja mindegyiket az első néhány napban végrehajtani. Amint kialakították a budapesti költségvetést és Karácsony Gergelynek lehetősége nyílik rá, be fogja tartani a kampányban tett vállalásait – jelentette ki.