Kormányszóvivő: A természetvédelem közös ügyünk

A természetvédelem ügye mindennapos beszédtémáink része. A kormány elfogadta a nemzeti energia- és klímavédelmi stratégiát, és ennek konkrét intézkedéseit is kidolgozza – erről beszélt Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook-oldalán közzétett videóban.

„A klíma, valamint az energia kérdései, és általában a természetvédelem ügye, mindennapos beszédtémáink része. Ez egy fontos és mindannyiunkat érintő kérdés, ezért a kormány is határozott lépéseket tesz. Hiszen tiszta folyókat, friss levegőt, gazdag állat- és növényvilágot, tehát egy élhető és szép Magyarországot szeretnénk” – mondta a kormányszóvivő.

„Ahogy eddig, most is, beszéd helyett tettekre van szükség. Magyarország határozott célokat tűzött ki, ezért is indítottuk el tavaly az országfásítási programot és ezért csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátást” – jelentette ki.

A kormány elfogadta a nemzeti energia- és klímavédelmi stratégiát, és ennek konkrét intézkedéseit is kidolgozza. Célul tűztük ki többek között, hogy felszámoljuk az illegális hulladéklerakó helyeket és megtisztítsuk folyóinkat a műanyag palackoktól – hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

Dolgozunk a műanyag csomagolóanyagok kivezetésén is, és azon, hogy 2022-től a városi közlekedésben csak elektromos buszokat lehessen forgalomba állítani – tette hozzá.