A Fidesz kitart a külföldről finanszírozott Soros-szervezetek átláthatóságát célzó törvény mellett

Az Európai Bíróság főtanácsnoki véleménye ellenére a kormánypártok kitartanak a külföldről finanszírozott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény mellett, mert az Magyarország biztonságát szolgálja és a külföldről pénzelt bevándorláspárti Soros-szervezetek átláthatóságát növeli – olvasható a Fidesz közleményében.

Az írták: a törvény célja az, hogy a magyar emberek számára is átláthatóvá tegye, hogy mely civil szervezetek kapnak jelentős támogatást külföldről. A törvényt már elfogadása után nem véletlenül támadta meg több bevándorláspárti Soros-szervezet, és jelentette be, hogy nem hajtja végre a törvényt és nem teljesíti adatszolgáltatási kötelességét a pénzügyi működéséről.

A törvényt 2017-ben fogadta el az Országgyűlés kormánypárti javaslatra és azt a kormány is támogatta, az ellenzék nem szavazta meg azt. A törvény bevezetését a magyar emberek is támogatták, az akkor lezajlott nemzeti konzultáción a válaszadók 99 százaléka támogatta bevezetését.

A kormánypártok a magyar emberek akaratát érvényesítik és kiállnak amellett, hogy a törvényre továbbra is szükség van, mert a Soros-hálózat milliárdokat mozgat azért, hogy keresztülvigye egész Európán a Soros-tervet, és bevándorlóországgá tegye Magyarországot is.

A Soros-hálózat tevékenysége komoly nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, mert nemcsak a bevándorláspolitikát akarják befolyásolni, hanem a magyar választásokat is. A bevándorláspárti Soros-szervezetek azonnal megtámadták a törvényt és a Momentum is aláírást gyűjtött ellene.

A törvényt más civil szervezetek betartják és bejelentik, ha külföldi támogatást kapnak. A törvény miatt az előző brüsszeli bizottság indított pert Magyarország ellen – közölte a Fidesz közleményében.