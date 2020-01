Korózs Lajos: Az MSZP-nél nincsenek titkos pénzek

Az MSZP-nél nincsenek titkos pénzek. Ezt válaszolta az M1 kérdésére Korózs Lajos. Volt párttársa, Szanyi Tibor viszont a héten azt állította, hogy feketén kaptak fizetéskiegészítést az MSZP vezetői. Hasonló titokzatosság övezi az MSZP úgynevezett szolidaritási alapját is – derül ki az M1 Híradójából.

Néhány napja az MSZP-ből távozó Szanyi Tibor állította azt, hogy a szocialisták elnöke és a párt bizonyos tagjai között titkos pénzügyi megállapodás van. Eszerint az elnökség kétharmada több pénzt kap ugyanazért a munkáért, mint a többiek. Ám hogy a tagoknak ezért cserébe mit kell tenniük és hogy honnan folyik be a titkos pénz, arról saját bevallása szerint Szanyi Tibor nem tud.

Hasonló titokzatosság övezi az MSZP úgynevezett szolidaritási alapját is, amelyet a szocialisták állításuk szerint azért hoztak létre 2018 nyarán, hogy az országgyűlési képviselők jótékony célra utalják a fizetésemelésükből származó plusz pénzt.

Ez alapján eddig összesen nyolcvanhatmillió forintnak kellett volna összegyűlnie. A pártelnök alig egy hónapja mégis arról beszélt: eddig harminchárommillió forintot fordítottak jótékonysági akciókra. Arról, azonban egyelőre nincs információ, hogy hova tűnt a fennmaradó ötvenhárommillió forint, összegyűlt-e egyáltalán.

A párt elnökétől eddig mindössze annyit tudott meg az M1, hogy az MSZP egyik számlájára folyik be az összeg. A párt 2018-as pénzügyi beszámolójában azonban ennek nyoma sincs, annak ellenére, hogy az MSZP-sek Kórózs Lajos szavai szerint „perkálnak”. A képviselő abban is biztos, hogy a hiányzó ötvenhárommillió forint is a számlán van, de hogy melyiken, azt nem mondta.

Kórózs Lajos Tóth Bertalan pártelnökkel ellentétben először azt mondta: nem is az MSZP számlájára utalnak, ám amikor az M1 munkatársai felvetették, hogy párttársai szerint az MSZP szolidaritási alapja egy alszámla, Korózs Lajos már helyeselt.