Szanyi Tibor az MSZP-ről: A hajó lényegében már elsüllyedt

Tovább folytatja az MSZP bírálatát a pártból kilépett Szanyi Tibor. Ezúttal a Mandinernek nyilatkozott kritikus hangnemben a politikus. A pártvezetés szemére veti, hogy összefogott „a szélsőjobboldali” Jobbikkal. Szanyi Tibor szerint emiatt legalább százan léptek ki a pártból, valamint többeket kizártak. Néhány napja a párt zavaros pénzügyeiről beszélt. Egykori párttársa, Harangozó Tamás már nem akarta kommentálni a bírálatokat – hangzott el az M1 Híradójában.

Az MSZP-nek nevezett hajó lényegében már elsüllyedt: talán csak az árbóc csúcsa látszik ki a vízből, amibe még kapaszkodik néhány tiszt – így jellemezte volt pártja helyzetét a Mandinernek Szanyi Tibor, aki hétfőn lépett ki az MSZP-ből.

Arról is beszélt, hogy szerinte a szélsőjobboldali Jobbikkal hiba együttműködni, de az még nagyobb baj, hogy emiatt az MSZP-ből nagyjából száz tag lépett ki, és csaknem hatvan embert zártak ki, mert megtagadta az együttműködést.

Szanyi Tibor ezúttal is lesújtó képet festett a pártelnökről. Szerinte az elnökség pénzért cserébe Tóth Bertalan óhaja szerint szavaz. Néhány napja erről egy másik lapinterjúban is beszélt. Akkor azt mondta: titkos pénzügyi megállapodás van az MSZP elnöke és az elnökségi tagok között. Szerinte ezek a pénzmozgások átláthatatlanok, sötétek és zavarosak. Azt is kijelentette: az, hogy Tóth Bertalan milyen pénzből fizeti a tagokat, nem tudni.

A szocialisták frakcióvezető-helyettese, Harangozó Tamás csütörtökön tagadta, hogy az MSZP-ben homályos eredetű pénzek cserélnének gazdát. A politikust ezután hiába kérdezték a részletekről, vagy arról, hogy indítanak-e legalább vizsgálatot az ügyben, a politikus nem akart válaszolni a kérdésekre.

Korábban az MSZP-ből való távozása után Gyurcsány Ferenc is zavarba hozta a szocialistákat azzal, hogy a párt homályos eredetű kampánypénzeire utalt. Akkor éppen Szanyi Tibor cáfolt, és azt mondta: Gyurcsány Ferencnek vagy börtönben vagy elmegyógyintézetben lenne a helye.

A szocialisták frakcióvezető-helyettese most ennél finomabban fogalmazott és csak annyit mondott: Szanyi Tibor már nem tagja a pártnak, ezért a jövőben nem kívánnak reagálni kijelentéseire.

A címlapfotó illusztráció.