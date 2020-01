Orbán: Lázár János feladata, hogy szerezze vissza Hódmezővásárhelyt

Lázár Jánosnak most az a dolga, hogy visszaszerezze Hódmezővásárhelyt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök kérdésre válaszolva csütörtöki évindító sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Cikkünk frissült.

A kormányfőt arról kérdezték, hogy a napokban három korábbi kancelláriaminisztere, Stumpf István, Navracsics Tibor és Lázár János is kritikát fogalmazott meg a Fidesszel, illetve a kormánnyal kapcsolatban.

Erre Orbán Viktor úgy reagált, elfogult mindhármukkal szemben, mert kancellárminiszterei voltak és barátai ma is.



Stumpf István volt miniszterről, korábbi alkotmánybíróról a kormányfő úgy nyilatkozott: mindig a legnagyobb tisztelettel viseltetett iránta, a véleményét is kikéri, meghallgatja, és igyekszik is megfogadni. „És igaza van, ha az ember támadó középpályásnak már nem jó (…), akkor védekező középpályásnak kell lenni” – fogalmazott.

Navracsics Tibor munkájára számít a következő időszakban is – mondta Orbán Viktor –, mert ő az egyetlen olyan volt európai uniós biztos, aki Fidesz-tag. Felbecsülhetetlen tapasztalatára ő személyesen és az ország is igényt tart szavai szerint. Megjegyezte, kormánybiztosi kinevezése is van Navracsics Tibornak, a Veszprém Európa kulturális fővárosi címével kapcsolatos munkáért felel.

Lázár Jánosnak pedig – aki Hódmezővásárhely és térsége fideszes országgyűlési képviselője, a város korábbi polgármestere – nagy érdemei vannak a kormány működésének dinamizálásában, „csak úgy alakultak a dolgok, hogy elveszítettük közben Hódmezővásárhelyt, és most neki az a dolga, hogy visszaszerezze, és ehhez sok sikert kívánok neki, és minden támogatást meg is adok” – tette hozzá a miniszterelnök.

