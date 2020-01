XXI. Század Intézet: Gyurcsány Ferenc bedarálja az MSZP-t

Gyurcsány Ferenc teljesen bedarálja az MSZP-t – állapította meg az MTI-hez hétfőn eljuttatott elemzésében a XXI. Század Intézet.

Azt írták: Szanyi Tibor kilépése az MSZP-ből már a sokadig példa arra, hogy a szocialisták komoly válságban vannak, már egyáltalán nem vehető biztosra, hogy a párt 2022 után is létezni fog.

Kifejtették, az elmúlt időszakban több helyben, illetve országosan is ismert, meghatározó politikus hagyta ott az MSZP-t, köztük Botka László, most pedig Szanyi Tibor, de Újpesten is több helyi politikus a Demokratikus Koalíciót választotta a szocialisták helyett. Az intézet szerint ez a folyamat, hogy sorra lépnek át MSZP-s politikusok a DK-ba, a következő pár évben minden bizonnyal még inkább felgyorsul majd.

Az intézet szerint a sorozatos kilépések mögött Gyurcsány Ferenc erősödő és megosztó szerepe áll. A DK elnökének célja egyértelmű, egy általa vezetett ellenzékkel akar nekifutni a következő országgyűlési választásnak – emelték ki.

2019-ben teljes mértékben átalakultak az ellenzéki erőviszonyok és a májusi EP-választás után világossá vált, hogy az egykor az ellenzék vezető pártjának számító MSZP helyét teljes mértékben átvette a Demokratikus Koalíció (DK) – fogalmaztak. Míg korábban az LMP és az Együtt akarta betölteni az MSZP helyét, jelenleg a Párbeszéd, a DK, valamint a Momentum törekszik ugyanerre. A Jobbik és az MSZP gyakorlatilag felszámolta önmagát, mára semmilyen ellenállást nem tanúsítanak, teljes mértékben feladták önállóságukat.

Kitértek arra is, hogy az MSZP sokáig megpróbált ellenállni az újabb pártok nyomásának, de mostanra elvesztette ezt a képességét. Sem Mesterházy Attila, sem Botka László nem tudta megállítani Gyurcsány Ferencék közeledését, hiába igyekeztek önálló identitást adni az MSZP-nek, az a belső és külső ellenállás következtében teljes mértékben kudarcba fulladt – áll az intézet elemzésében.