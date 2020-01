Karácsony Gergely: A budapesti klímavédelem kihirdetése nem csak retorikai fogás

Karácsony Gergely szerint a budapesti klímavészhelyzet kihirdetése nem csak retorikai fogás. A főpolgármester saját közösségi oldalán kérte ki magának a köztársasági elnök szavait, azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy a klímavészhelyzet kihirdetése mellé még nem társultak konkrét intézkedések a fővárosban. Karácsony Gergely korábban is kampányolt a klímaválsággal: Zuglóba például klímaerdőt ígért, de a kerület ehelyett csak néhány kiszáradt facsemetét kapott – hangzott el az M1 Híradójában.

„Valami gond van azzal a tudásmennyiséggel, amit elnök úr megkap” – ezt írta Karácsony Gergely saját közösségi oldalára, miután Áder János köztársasági elnök a Kossuth Rádióban retorikai fogásnak nevezte a fővárosi klímavészhelyzet kihirdetését, amely mellé az államfő szerint egyetlen konkrét intézkedés sem társult.

Bár Karácsony Gergely a posztban maga is elismeri, hogy valódi lépések helyett a klímaválság csak az „új városvezetés tervezési döntéseiben élvez prioritást”, a főpolgármester kikérte magának, hogy mindez retorikai fogás lenne.

Karácsony Gergely már zuglói polgármesterként is időről-időre hangoztatta, hogy zöld kerületet épít. Zugló honlapjára felkerült, hogy az önkormányzat egy úgynevezett klímaerdőt telepít, hogy javítson a légszennyezettségen. Csakhogy a klímaültetvénynek is nevezett területet még fél évvel később is ugyanazokkal a fotókkal reklámozták a honlapon, amelyek 2018 novemberében készültek Karácsony Gergelyről.

Az akkori zuglói polgármester ennek ellenére a főpolgármester-jelölti versenyben is azzal kampányolt, hogy a zöldterületek tekintetében mindent megvalósított Zuglóban, amit megígért.

A területen csak néhány facsemete árválkodik. Egy vélhetően fáknak vagy más növényeknek elkerített részen pedig mindössze pár farönk és kiszáradt cserje, valamint az itt-ott eldobált műanyag palackok jelentik a zuglói klímaültetvényt.

Az önkormányzati választási kampányban az ellenzéki képviselők is rendszeresen szorgalmazták a klímavészhelyzet kihirdetését. Azt ugyanakkor egyszer sem tudták megmondani, hogy ez szerintük pontosan mit jelentene.

Az ELTE tudományos főmunkatársa akkor arra figyelmeztetett, hogy az ellenzék felelőtlenül, politikai hangulatkeltésre használja a klímavészhelyzettel és a klímaváltozással kapcsolatos fogalmakat. Ferenc Orsolya szerint mindezzel az érdemi és szakmai vitát is gátolják.

A címlapfotó illusztráció.