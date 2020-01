Vita az ellenzéki oldalon

Már most, két évvel az országgyűlési választás előtt megindult a vita a baloldalon arról, hogy ki legyen az ellenzék meghatározó ereje 2022-re. Pénteken Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester beszélt arról, hogy közös listára és közös miniszterelnök-jelöltre lesz szükségük, decemberben pedig azt is jelezte, hogy ő maga nem ugrana el a feladat elől. Csakhogy erre a posztra úgy tűnik, a szocialisták és Gyurcsány Ferenc is igényt tartanának. A közös lista ötlete ráadásul nem mindenkinek tetszik a baloldalon – hangzott el az M1 Híradójában.