Biztonságos gazdasági helyzetből várja a 2020-as évet Magyarország

Továbbra is a Fidesz-KDNP a kormányzó párt Magyarországon, amely megőrizte erősségét és stabilságát. Orbán Viktor miniszterelnök nemrég egy interjúban azt mondta, Magyarország 2019 végén erősebb, mint 2018-ban volt, és egy sokkal biztonságosabb helyzetből néz az Európai Unió előtt álló válságra.

Az Országgyűlés plenáris ülése 2019. december 11-én (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Politikai szempontból a 2019-es év talán legnegatívabb eseményei közé a politikusokról előkerült szexuális tartalmú videók és képek voltak – jelentette ki Farkas Örs, az Oeconomus igazgatója az M1 Ma este című műsorában.

Szerinte ennél mélyebbre még nem süllyedt a magyar politika az elmúlt évben. Mint mondta, a magánélet mindig is tabu téma volt a politikusok körében is, de láthatóan ez a fal most leomlott, és vélhetően ezek a témák

továbbra is jelen lesznek majd a kampányok során.

Az elmúlt évben nem csak negatív, de pozitív események is történtek Magyarországon. Kiemelkedő eredményeket ért el az ország, hatalmas sikernek örvend a családvédelmi akcióterv, és a gazdaságvédelmi akcióterv lehetősége is ide sorolandó – hívta fel a figyelmet.

Szerinte politikai szempontból is bőven van mit kiemelni, 2019-ben európai parlamenti, valamint önkormányzati választásokat is tartottak. Önmagában a hatalmas részvételi arány is sikernek számít, ami azt jelenti, hogy a magyar választók felismerték, hogy voksukkal igen is beleszólhatnak a magyar politikába – fogalmazott a szakértő.

Kettős megítélés

Farkas Örs beszélt az ősszel tartott önkormányzati választásokról is, amelynek a megítélése véleménye szerint kettős. Ha a szavazatokat összességében vizsgáljuk meg, akkor elmondható, hogy a Fidesz-KDNP az elmúlt évek egyik legmagasabb arányát érte el. Csaknem tíz év kormányzás után is van egy olyan politikai közösség, amelyben a választók továbbra is bíznak – hangsúlyozta.



Mivel azonban az ellenzéki szavazók koncentráltan élnek Magyarországon, addig a kormánypártok támogatói az egész országban jelen vannak, ezért a mandátumok számát tekintve már eltérő álláspont mutatkozik meg. Ez azt eredményezte, hogy a Fidesz-KDNP gyakorlatilag elveszítette a fővárost, és számos megyeszékhelyet.

Megjegyezte, felmérések azonban azt mutatják, hogy a tavalyi évhez képest is

a kormánypártok növelték a támogatottságukat,

de az ellenzék is jelentős sikereket ért el. Az az összefogás, amely már 2002-ben felvetődött, úgy tűnik, 2019-re hozta meg az ellenzék számára a sikert – fűzte hozzá.

Farkas Örs kitért a következő évre is, és ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott egy, a Magyar Nemzetnek adott interjújában, elmondta, Magyarország erősebb lábakon indul el 2020 felé. Példának a magyar gazdaságot emelte ki, ahol 4–5 százalékos növekedés várható, ellentétben a német gazdasággal, ahol ez az érték körülbelül 1 százalékra tehető. A magyar eredmény az egész Európai Unióban, sőt az egész világon az egyik legnagyobb növekedési ütem – hívta fel a figyelmet.

Biztonságos gazdasági helyzet

Magyarország sokkal jobban tud a saját, belső finanszírozására támaszkodni, és nem függ annyira az Európai Uniótól, mint például 2008-ban, a válság idején. Az elért gazdasági eredményekben pedig a lakosság is részesül, hiszen csökkentek az adók, és nőttek a bérek is. Hozzátette, Magyarország sokkal biztonságosabb helyzetből várhatja az Európai Unió előtt álló gazdasági nehézségeket.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország nehéz év elé néz 2020-ban. Farkas Örs szerint itt elsősorban a Néppárttal való vitára kell gondolni, amely még 2019-ben kezdődött, és azóta sem sikerült rendezni a helyzetet. A nézetkülönbségek itt leginkább a migráció és Európa jövőjével kapcsolatban alakultak ki, és kérdés, hogy ezeket sikerül-e rendezni jövőre.

Arról is beszélt, hogy a magyar politikatörténetben 2020-ban elsődlegesen rendezni kell majd a sorokat. 2018-ban ugyanis folyamatosan ment az adok-kapok az ellenzék és a kormánypártok között, és egy

botrányokkal tarkított, mozgalmas évet zár a magyar politika 2019-ben is.

A szakértő arra számít, hogy az ellenzéki térfélen továbbra sem fog tompulni az elmúlt évekre jellemző erőfitogtatás, a kormánypártoknak pedig le kell vonni az elmúlt két választás tanulságait, és egy új stratégiával kell megkezdeni a 2020-as évet.