Számos új lehetőséget hoz a fiatalok számára a következő év

„Magyarországnak szüksége van a fiatalok tudására, tehetségére, akiknek a 2020-as év számos új lehetőséget hoz. Elindul a Külföldi Nyelvtanulási Program, amelyben 140 ezer 9 és 11. évfolyamos középiskolás vehet részt kéthetes, ingyenes külföldi nyelvtanfolyamon” – közölte Szentkirályi Alexandra a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban.

„A kormány állja a képzések, az utazás és a szállás díját, ráadásul zsebpénzt is kapnak a diákok. Angliába, Írországba, Máltára, Ausztriába, Németországba és Franciaországba is utazhatnak a jelentkezők” – mondta Szentkirályi Alexandra.

A kinevezett kormányszóvivő arról is beszélt: továbbra is ingyenes az első sikeres nyelvvizsga, a KRESZ tanfolyam és a vizsga is, valamint a jövő tanévtől komoly ösztöndíjakkal támogatja a kormány a szakképzésben tanuló fiatalokat.