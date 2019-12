Pesti Srácok: Szájzárat rendelt el az új váci polgármester

Korlátozza a szólásszabadságot Vác új, baloldali polgármestere – erről írt a vaconline.hu. A portál szerint még a Facebook-posztolást is előzetes, írásbeli polgármesteri engedélyhez kötötték. A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy az utasítás nemcsak a vezetőkre, hanem a portásokra és a takarítókra is vonatkozik, ha önkormányzati cégnél dolgoznak – hangzott el az M1 Híradójában.