Sorozatosan rúgja ki a cégvezetőket a főpolgármester

Sorozatosan meneszti a főpolgármester a fővárosi önkormányzat cégeinek vezetőit. Karácsony Gergely a Főtáv, a Közterület-fenntartó és a Főkert vezérigazgatóját is felmentette, de szombaton azt mondta, nem politikai ejtőernyösöket ültet be ezekbe a pozíciókba. A Fidesz szerint azonban egy bosszúhadjárat zajlik Budapesten – közölte az M1 Híradója.

Karácsony Gergely szerint a kinevezések politikától függetlenek a fővárosban – erről egy szombati, a szocialisták vezetőivel tartott sajtótájékoztatón beszélt. Csakhogy az új főpolgármester hivatalba lépését követő pozícióosztásokat még a 444.hu is úgy kommentálta korábban, hogy „nyomul a holdudvar.”

Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke többször is kitartott amellett, hogy a háttérből nem ő mozgatja a szálakat, mégis több hozzá köthető ember kapott pozíciót Karácsony Gergelytől. Gyurcsány pártjának egyik képviselője, az extévés Vágó István például a BKV Vasúti Járműjavító Kft. felügyelőbizottságába ülhet be.

Gál J. Zoltán, Gyurcsány Ferenc volt kabinetfőnöke és államtitkára a Városüzemeltetési Holding igazgatóságába került be. A DK elnökének korábbi testőre, Handl Tamás pedig a fővárosi önkormányzat rendészeti igazgatója lett.

A Gyurcsány-kormány volt pénzügyminisztere, Draskovics Tibor a Budapesti Közlekedési Központ igazgatójaként tért vissza, és a Gyurcsány-éra egykori fejlesztési minisztere is pozíciót kapott, Kolber István a Fővárosi Vagyonkezelő munkáját felügyeli majd.

Mártha Imre, aki Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt az MVM vezérigazgatója is volt a Fővárosi Közterület-fenntartó felügyelőbizottsági elnöke lett. Az FKF eddigi elnökét ugyanakkor menesztette Karácsony Gergely, a vezérigaztói posztra is pályázatot hirdették.

Több a fővároshoz köthető cégvezető is erre a sorsra jutott. A Főtáv vezérigazgatójának is mennie kellett. A Főkert vezérigazgatója pedig egy újsághirdetésben közölt pályázati felhívásból tudhatta meg, hogy az ő helyére is utódot keresnek.

De úgy tűnik az intézményvezetőket sem kíméli Karácsony Gergely. A Szabad Tér Színházat 15 évig vezető Bán Teodóra igazgatói pályázatát érvénytelenítették, annak ellenére, hogy egyedüliként pályázott és egyhangúlag támogatta őt a szakmai bizottság. Karácsony Gergely úgy kommentálta a kirúgásokat, hogy azokat váltották le, akiknek a munkájával elégedetlenek voltak.

Czunyiné Bertalan Judit, a Fidesz országgyűlési képviselője szombaton azt mondta: hiába ígérte azt Karácsony Gergely, hogy fél évig együtt fog dolgozni a fővárosi cégek vezetőivel ezt a vállalását sem képes megtartani. Úgy fogalmazott, hogy Karácsony Gergely a kinevezéseknél is kettős mércét alkalmaz.