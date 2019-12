A Fidesz szerint felháborító, ahogy az ellenzék el akarja kenni a Gothár-ügyet

Cinikusnak és felháborítónak tartja a fideszes Selmeczi Gabriella, ahogy az ellenzék Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyét „el akarja kenni”.

A nagyobbik kormánypárt országgyűlési képviselője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az ember azt gondolná, hogy ha nők elleni szexuális zaklatásról van szó, akkor pártok ide vagy oda, azt mindenki elítéli, ám sajnos az elmúlt napokban ez nem így történt.

Úgy tűnik, ha egy balliberális, egy volt SZDSZ-es egy budapesti színházban szexuálisan zaklat és megaláz nőket, azzal az ellenzéknek az égvilágon semmi baja nincs – mondta Selmeczi Gabriella.

Arról is beszélt, hogy a Párbeszéd frakciójában ülő Burány Sándor egy parlamenti bizottságban még jókat is viccelődött a szexuális zaklatáson. „Karácsony Gergely párttársa, Burány Sándor azt találta mondani cinikusan és jókat nevetgélve, hogy a szexuális zaklatás csak egy együttműködési kényszer” – közölte a Fidesz politikusa, hozzátéve, hogy ezen pedig a Burány Sándor mellett ülő MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is nevetgélt.

Selmeczi Gabriella megjegyezte azt is, hogy Karácsony Gergelynek, a Párbeszéd társelnökének, az ügyben érintett budapesti színházat fenntartó főpolgármesternek semmi hozzáfűznivalója nem volt az esethez.

A fideszes képviselő elképesztő cinizmusnak tartja, ahogy a balliberális politikusok beszélnek a Gothár-ügyről, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy „még a felelősséget is el akarják kenni ennek a botránynak az eltussolásáért”.

Valljanak színt a balliberális politikusok, hogy a szexuális zaklatást viccnek tartják vagy egy büntetendő cselekménynek – szólított fel Selmeczi Gabriella.

