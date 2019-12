Sem a dél-budai centrumkórház, sem a Városliget felújítása kapcsán nincs egyetértés a főváros új vezetése és a kormány között – derült ki a csütörtöki egyeztetésen. A szuperkórházat nem ott építené fel Karácsony Gergely főpolgármester, ahová a kormány tervezi, és ez többéves csúszást is jelenthet a beruházásnál. A Városligetben pedig nem építene semmit a főváros, aminek eddig nem kezdődött el a kivitelezése, a szocialista Horváth Csaba, Zugló polgármestere tegnap már a visszabontást is felvetette – derül ki az M1 Híradójából.

Majdnem három órán keresztül tárgyaltak egymással a kormány és a főváros képviselői a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén, amely az önkormányzati választások óta most először ült össze ebben a formájában. Bár több fejlesztés kapcsán előrelépés történt, a Liget-projekt ügyében továbbra sem közeledtek az álláspontok – jelentette ki Karácsony Gergely. Hozzátette, „ a Fővárosi Önkormányzat jelenleg nem bír olyan jogi eszközökkel, amelyek a beruházások leállítását eredményeznék”. Szerdán úgy tűnt, ha lenne ilyen eszköze a fővárosnak, leállítaná a több nemzetközi díjjal is elismert beruházást. Horváth Csaba, Zugló polgármestere azt mondta, akár vissza is bontatnák a már megkezdett építkezéseket.

Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön ennél már árnyaltabban fogalmazott, szerinte a Városligetbe tervezett épületek, például az új Nemzeti Galéria, az új Néprajzi Múzeum, illetve a Magyar Innováció Háza máshol is felépülhetne.

A kormány világos állásfoglalást vár Karácsony Gergelytől a Liget Budapest Projekt ügyében. „Főpolgármester úr azt jelezte, hogy az ő mandátuma kötött, az általa előterjesztett és elfogadott határozat és a választás eredménye miatt, mi továbbra is azt kértük a főváros vezetésétől, hogy fontolja meg, milyen formában tudná támogatni azt, hogy a rendkívül nagy kulturális beruházás megvalósulhasson” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Úgy tűnik, hogy a budapestiek jelentős többsége támogatja az ország eddigi legnagyobb kulturális beruházását. Egy szerdán közölt felmérés szerint a megkérdezettek kétharmada szeretné, ha a Városligetbe tervezett beruházások megépülnének.

A másik vitás pont a főváros és a kormány között a dél-budai centrumkórház. Gulyás Gergely azt mondta, a főváros baloldali vezetése úgy tűnik, még nem hagyott fel teljesen a kórházstoppal, de már jobb a helyzet. Karácsony Gergelyék ugyanis a jelenlegi terveket továbbra sem támogatják, de egy másik helyszínen megépíthetőnek tartják a kórházat.