Egymásnak esett az MSZP és a Momentum a XIII. kerületben

Egymásnak esett az MSZP és a Momentum a fővárosban. Azon megy a vita, hogy melyik párt nevezhet meg képviselő-jelöltet az egyik angyalföldi választókerületben. Azért kell időközi választást tartani, mert az októberi győztes, a momentumos Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes lett, így valakinek pótolnia kell a XIII. kerületi testületben. A Momentum is és az MSZP is saját jelöltet akar – derül ki az M1 Híradójából.

Kerpel-Fronius Gábor tavasszal még Budapest vezetésére pályázott, de már az előválasztáson kikapott Karácsony Gergelytől. Végül a XIII. kerületben az ellenzék közös képviselő-jelöltjeként sikerült mandátumot szereznie.

Címéről azonban lemondott, Karácsony Gergely ugyanis őt nevezte meg egyik helyettesének. A XIII. kerületben így időközi választás lesz, amire Kerpel-Fronius Gábor ki is választotta utódját, Polyák Krisztinát.

A főpolgármester-helyettes a minap még azt mondta, bízik abban, hogy új jelöltjüket a többi ellenzéki párt is elfogadja. „A Momentum kerületi szervezetének a túlnyomó többségének a támogatását elnyerve lett a Momentum, és remélhetőleg a közös ellenzéknek a jelöltje” – mondta a főpolgármester-helyettes.

A XIII. kerületet évek óta vezető MSZP viszont nem így látja. Közleményükben szavahihetetlennek nevezik Kerpel-Fronius Gábort, és azt írják, a Momentum egyoldalúan rúgta fel a korábbi megállapodást.

Úgy fogalmaznak, az önkormányzati választás előtt ők egy sikeres képviselőt léptettek vissza a jelöltségtől Kerpel-Fronius Gábor kedvéért, aki azt ígérte, hogy öt évre vállalja a képviselői megbízatását. Az MSZP szerint egy hónap sem telt el, és a momentumos politikus cserbenhagyta a választókat, holott többször azt ígérte, hogy nem vállalja el a főpolgármester-helyettesi pozíciót.

A párt XIII. kerületi szervezete szerint a Momentum a sajtón keresztül akar nyomást gyakorolni rájuk.

Kerpel-Fronius Gábor szerint viszont éppen a szocialisták voltak azok, akik nyomás alá helyezték őt, hogy adja át a jelölés jogát az MSZP-nek. A momentumos politikus Facebook-bejegyzésében azt írja, az erős nyomás miatt ő ezt megtette, csakhogy később a Momentum elnöksége felülbírálta a döntését, amivel ő egyébként egyet is ért.

Megjegyzi, a Momentum már így is elég nagy kompromisszumot kötött akkor, amikor elfogadták, hogy csak egy helyen indíthatnak képviselőjelöltet a XIII. kerületben. Szerinte az, hogy az MSZP most ettől az egy helytől is meg akarja fosztani őket, ellentmond az együttműködés szellemének.

Az MSZP ellenben úgy látja, az együttműködés éppen a Momentum miatt került veszélybe.

A címlapfotó illusztráció.